Puma Star “Strawberries and Cream”: l’evoluzione di un classico

Puma Star “Strawberries and Cream”: la silhouette della Star, ispirata ai tornei di tennis, torna in una nuova combinazione di colori. Questa sneaker è una riedizione della Wimbledon del 1970, un classico che evoca l’influenza di Puma nel mondo del tennis.

La storia della Puma Star

La Puma Star ha una silhouette classica che ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 1970 come Puma Wimbledon. Da allora, la sneaker ha avuto diverse edizioni limitate, mantenendo però sempre il suo stile classico e atemporale.

Inizialmente reintrodotta da Puma in una edizione blue come pezzo forte della collezione Puma x Noah, la Star è passata attraverso una edizione verde super esclusiva, e ora approda in una terza colorway classica, “Strawberries and Cream”.

Le caratteristiche della Star “Strawberries and Cream”

La Star “Strawberries and Cream” presenta il marchio Puma Star sulla tomaia e sull’intersuola, oltre a toni rossi a contrasto sulla suola. Le perforazioni sulla tomaia creano il caratteristico Formstrip di Puma, dando alla sneaker un look unico e riconoscibile.

Inoltre, la colorway è un riferimento al dessert servito in Inghilterra durante i tornei di tennis fin dal 1877, rendendo questa edizione della Star un tributo alla storia del tennis e all’heritage di Puma in questo sport.

La nuova Star è pronta per aggiungere un tocco di stile e di storia al vostro guardaroba. La Star è più che una semplice sneaker: è un tributo alla storia del tennis e al ruolo di Puma in questo sport. Con il suo design classico e la sua colorway unica, questa sneaker è pronta per diventare un must-have per tutti gli appassionati di moda e sport.

