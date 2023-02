Roger Dubuis Excalibur Blacklight Spin-Stone Monobalancier: nato per distinguersi, non ha mai paura di risplendere. Roger Dubuis libera tutto il potenziale della luminescenza colorata con questo nuovo ingegnoso segnatempo, che innalza il savoir-faire orologiero della Maison verso vette inesplorate, dove ogni dettaglio ha un effetto sfavillante.

Roger Dubuis Excalibur Blacklight Spin-Stone Monobalancier: caratteristiche

L’occhio viene immediatamente attratto dai vivaci spinelli che adornano questa creazione di Hyper Horology. Con sfumature dal rosso al blu e rivestito di Super-LumiNova, ogni straordinario spinello risplende con i suoi intensi colori, di giorno, di notte e sotto i raggi UV. Questo effetto multicolore conferisce all’orologio il suo inconfondibile aspetto cromatico e mette magnificamente in evidenza la costante dedizione di Roger Dubuis all’intricata arte della luminescenza.

Per ottenere le esatte tonalità, la massima uniformità e la luminescenza desiderata, ogni spinello è stato prodotto sinteticamente. Una tecnica impegnativa che garantisce che il colore e la luce si fondano alla perfezione per ottenere i risultati più impeccabili.

A distinguere questo orologio per il suo autentico carattere innovativo sono gli spinelli Spin-Stones, decisamente ben in vista, che adornano la lunetta e il rehaut. Queste pietre dal taglio inedito, un’anteprima mondiale in attesa di brevetto, dimostrano ancora una volta l’eccezionale savoir-faire della Maison nel dare forma ai design esteticamente più spettacolari.

Sapientemente scolpito, con le sue iconiche curve e gli angoli acuti, ogni Spin-Stone è un’opera d’arte che testimonia un’impareggiabile

maestria orologiera. Dal canto suo, l’accattivante struttura del calibro è composta da spinelli 3D. Questi coloratissimi micro-fasci di luce si protendono a formare le punte dell’iconica stella di Roger Dubuis, il cui cuore è arricchito da un diamante naturalmente fluorescente.

Armonizzando estetica e performance, il calibro automatico RD720SQ vanta una riserva di carica aumentata fino a 72 ore e un micro-rotore ottimizzato che riduce al minimo le vibrazioni. Per ottimizzare ulteriormente la stabilità, l’inerzia del bilanciere è stata raddoppiata, rendendo l’orologio meno sensibile agli urti.

Alla ricerca di una maggiore efficienza e di un’ottimale trasmissione dell’energia, anche la forma dello scappamento è stata perfezionata, con l’aggiunta di pietre di silicio rivestite di diamante e di un nuovo lubrificante.

Mentre l’audacia dei colori contraddistingue l’Excalibur Blacklight Spin-Stone MB, l’equilibrio dei materiali offre un contrasto stupefacente. Per conferire un ulteriore tocco di raffinatezza, la cassa da 42 mm è realizzata nella tonalità Eon-Gold, resistente e duratura, ed è abbinata a un cinturino in pelle di vitello bianca goffrata.

Mai statica, sempre dinamica, la Maison permette ad ognuno di esprimere liberamente il proprio stile personale, con un versatile sistema di sgancio rapido che consente di cambiare il cinturino in pochi secondi. Limitato a soli 28 esemplari, l’Excalibur Blacklight Spin-Stone Monobalancier è una meraviglia nel mondo dell’alta orologeria, non solo per il numero esclusivo, ma anche per la creatività rivoluzionaria che lo contraddistingue.

