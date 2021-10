Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean: non il classico explorer yacht!

Autonomia di crociera di 5.000 miglia nautiche a 10 nodi.

Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean: dopo il debutto al Cannes Yachting Festival 2021, Rosetti Superyachts svela nuovi dettagli sul design e sulle performance del suo primo superyacht a toccare l’acqua.

Costruito per una coppia di armatori esperti, fortemente coinvolti in tutti gli aspetti della progettazione e costruzione dello yacht, Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean è progettato per trascorrere lunghi periodi a bordo in totale comfort, sicurezza in tutte le condizioni di mare.

Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean: esterni

Con un baglio di 8,85 metri e una stazza lorda di 432 GT, l’RSY 38m EXP ha volumi tipici degli yacht più grandi e i suoi 700 metri quadrati di spazio vivibile sono suddivisi quasi equamente tra interno ed esterno. Il profilo esterno è classico nelle proporzioni ma contemporaneo nello stile, con linee decise. Su richiesta della proprietà, le finestre e le aperture sono le più ampie possibili.

Il salone principale è dotato di grandi finestre e porte scorrevoli che offrono ampie viste sul mare, grazie anche al fatto che i trunk di ventilazione della sala macchine e il vano scale sono stati spostati più avanti. Inoltre, due grandi porte scorrevoli laterali consentono l’accesso ai camminamenti laterali dalle murate ribassate.

Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean: interni

Lo spazio del salone è suddiviso in due aree principali: una zona salotto in stile veranda orientata a poppa e la zona pranzo verso prua. Sul lato di dritta, una cantina vini da 150 bottiglie, progettata su misura, funge da divisorio tra le aree living e la cabina armatoriale, spaziosa e ben organizzata con una terrazza laterale fissa, sempre a dritta, accessibile tramite una porta scorrevole in vetro.

Gli armatori hanno scelto questa soluzione perché può essere utilizzata senza richiedere l’intervento dell’equipaggio, così da mantenere una maggiore privacy. La stessa cabina armatoriale comprende un ufficio privato, ampi bagni Lui & Lei, e una cabina armadio.

Sul ponte inferiore si trovano un beach club e quattro comode cabine ospiti (due doppie e due con letti singoli), oltre alla sistemazione dell’equipaggio (tre cabine), una mensa per l’equipaggio, la dispensa e una galley. Tra il ponte superiore e quello principale c’è anche una lavanderia e un ripostiglio.

Per una completa autonomia in mare, lo yacht dispone di quasi 3.000 litri di spazio frigo-congelatore tra cucina e dispensa dell’equipaggio oltre ad un locale tecnico sul ponte inferiore che ospita serbatoi carburante ed acqua sufficienti a garantire lunghe crociere.

Insolitamente il salone principale si trova sul ponte superiore. Nell’area scoperta del ponte di poppa trova alloggio il tender mentre un ampio spazio parzialmente ombreggiato è dedicato ad un salotto all’aperto. La cabina del capitano si trova adiacente alla timoneria con plancia integrata che si affaccia su un enorme prendisole sul ponte di prua aperto. ll sun deck si estende su 150 mq e ospita un idromassaggio con cascata, un’ampia zona bar, un tavolo per 12 persone con sedie e seduta a murata e un’area gym.

Lo stile fresco e contemporaneo degli interni è opera di BurdissoCapponi Yachts & Design e si basa sulla falegnameria di rovere chiaro Creta

e rovere scuro affumicato. Una caratteristica fondamentale è l’atrio principale dove una scultura su misura di Giacinto Bosco occupa il posto d’onore nel vano scale.

Per le finiture dei mobili vengono utilizzate laccature alternate lucide e opache dai toni chiari ma caldi. Il bagno dell’armatore presenta superfici in marmo Silk Georgette con finitura sia grezza sia spazzolata, mentre i bagni degli ospiti sono dotati di Silestone Coral Clay con una finitura scamosciata al tatto.

Rosetti Superyachts 38m EXP My Emocean: performance

L’RSY 38m EXP è alimentato da due motori MAN D2868 LE 425 (588kW) con scafo dislocante a sentina rotondo, con bulbo, stabilizzatori CMC elettrici e skeg allungato sono stati ottimizzati per navigare tra i 10 e gli 11 nodi.

