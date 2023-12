Roger Dubuis Knights of the Round Table 2023: l’orologio ispirato ai cavalieri della Tavola Rotonda

Roger Dubuis Knights of the Round Table 2023 è il nuovo capitolo esaltante che celebra la Tavola Rotonda. Una nuova entusiasmante creazione nel mondo dell’alta orologeria.

In questo epico viaggio, la Terra torna a tremare, chiamando i dodici valorosi eroi a difendere il proprio regno dalla minaccia del ghiaccio. Personaggi affascinanti emergono in scenari di paesaggi glaciali mozzafiato, in cui ogni minuzia riflette una maestria senza pari, ispirata da questa leggenda senza tempo.

Roger Dubuis Knights of the Round Table 2023: caratteristiche

Dall’introduzione del primo modello della collezione Knights of the Round Table nel 2013, Roger Dubuis ha costantemente elevato l’estetica della serie, affrontando con coraggio ogni sfida. Ora, i dodici cavalieri, scolpiti con la tecnica della microincisione, esprimono dinamismo e individualità uniche. Ciascun personaggio possiede un carattere distintivo, rendendo così l’orologio un palcoscenico teatrale, carico di pathos e suspense.

Questi cavalieri prendono forma attraverso un processo artigianale rigoroso. Dalle bozze iniziali ai modelli in resina per ogni guerriero, seguiti da scansioni 3D e con la successiva creazione degli stampi. Successivamente, si passa alla forgiatura in oro rosa 18 carati, realizzando figure alte solo 6 mm.

L’incisione manuale, eseguita dagli artigiani, completa il processo con squisita maestria. La realizzazione di ciascun cavaliere richiede fino a tre giorni, un lavoro che richiede precisione meticolosa, un errore infatti potrebbe compromettere l’intero pezzo.

La ricerca del Santo Graal ha portato i cavalieri attraverso terre selvagge e ostili, ora si ritrovano in un regno di ghiaccio. Qui, il quadrante si anima, presentando i cavalieri di fronte a una nuova minaccia.

Roger Dubuis incornicia la scena con un anello trasparente di vetro blu ghiaccio realizzato con il metodo Murano, frutto di sei mesi di ricerca per ottenere la tonalità perfetta. Questo dettaglio riflette l’incessante ricerca della perfezione della Maison, un impegno costante per elevare le proprie creazioni.

Lo stesso vetro blu ghiaccio trova impiego nel disco principale e nei grandi blocchi che emergono dal lago. Per riprodurre lo scintillio della neve, i blocchi sono rivestiti con porcellana biscuit di Limoges. Questa fase di assemblaggio, insieme alla fabbricazione dei cavalieri, richiede un mese di lavoro.

La cassa di 45 mm, realizzata in Titanio Damasco, è un tributo all’antica arte della forgiatura dell’acciaio. Pur ispirandosi al Medioevo, questo orologio è il risultato di abilità e conoscenze tecniche moderne. L’uso del titanio conferisce un’estetica lussuosa e contemporanea, mentre la lavorazione del Damasco gli dona un aspetto distintivo.

La fusione e martellatura del metallo, seguite da un bagno nell’acido, rivelano un affascinante motivo ondulato che percorre l’intera cassa, una tecnica audace che testimonia l’impegno di Roger Dubuis nella ricerca estetica e nella durevolezza. Una lunetta in titanio lucido, che crea un eccezionale contrasto tra la finitura opaca e il motivo esclusivo del corpo dell’orologio, completa il design.

Roger Dubuis ha creato una finestra sotto la lunetta per ammirare i dettagli dei cavalieri. Sia da sopra che lateralmente, ogni angolazione rivela nuovi dettagli. Sul retro, la massa oscillante blu, ispirata alle vetrate medievali, rappresenta un esempio della maestria di Roger Dubuis nel design scheletrato.

Il segnatempo è alimentato dal calibro Monobalancier RD821, realizzato in-house. Per garantire i più alti standard di eccellenza, ciascuno dei 172 componenti di questo movimento è stato rifinito a mano. Inoltre, alla corona e al proteggi-corona è stata intenzionalmente data la forma del fodero della spada, disegnata come se l’arma fosse effettivamente conficcata dentro l’orologio, come la spada che Artù ha estratto dalla roccia segnando il suo destino di re.

Raro quasi quanto il Graal, questo modello è disponibile in un’edizione limitata di soli 28 esemplari.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD