Sebago Hurricane: la nuova sneaker retro sailing

La sneaker “Hurricane” di Sebago è la reinterpretazione di un modello storico, che non solo celebra l’eredità del brand, ma introduce anche una nuova era di calzature lifestyle, progettate per coloro che desiderano avere uno spirito avventuroso nella vita quotidiana.

Nel vasto mare della moda, Sebago si distingue ancora una volta con il lancio di “Hurricane“, la prima retro sailing sneaker che segna un ritorno alle radici nautiche del brand. Ispirata a un modello d’archivio ritrovato dopo tre decenni, “Hurricane” riporta l’essenza di Sebago al mare, mescolando il richiamo dell’avventura con la maestria artigianale.

“Hurricane” compie un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, rievocando l’iconicità delle origini di Sebago. Ogni dettaglio della sneaker esprime il profondo legame con la vita portuale e l’expertise tecnica nella creazione di abbigliamento e accessori per il mare, testimoniando l’eredità del brand.

La collezione Docksides primavera estate 2024 vede “Hurricane” come sua novità più esclusiva, una reinterpretazione moderna che continua il viaggio in mare del modello originale. Il design, ispirato al movimento ondoso del mare, si arricchisce di elementi funzionali per adattarsi alla vita quotidiana, trasformando “Hurricane” in una sneaker lifestyle indispensabile.

La palette di colori evoca le tonalità marine e sabbiose, mentre la costruzione Strobel garantisce flessibilità. I dettagli traforati assicurano traspirabilità, e la suola preformata in gomma, con il lettering Docksides in rilievo e il battistrada ondulato antiscivolo, offre sicurezza su ogni superficie. La linguetta in microrete, personalizzata con il logo Sebago, aggiunge un tocco distintivo.

Accanto alle sneakers, “Hurricane” si espande in una capsule collection che include un cappello da regata, una T-shirt a maniche lunghe, un windbreaker in collaborazione con K-Way, e una tote bag, tutti contraddistinti dalle due bandiere nautiche simbolo dell’arrivo della tempesta, che crea un vero e proprio codice iconografico che definisce la collezione.

Copyright Image: Sinergon LTD