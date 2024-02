Seiko 5 Sports Field Style: due nuovi orologi con funzione GMT

I nuovi orologi Seiko 5 Sports Field Style con funzione GMT offrono agli appassionati di orologi e ai viaggiatori un mix perfetto di tecnologia avanzata, stile e affidabilità. Con il calibro 4R34, questi orologi si confermano la scelta ideale per chi cerca un compagno di avventure elegante e preciso.

La serie Seiko 5 Sports Field Style si arricchisce di due nuove creazioni, che per la prima volta, sono dotati di funzione GMT, alimentati dal calibro automatico 4R34. Da quando è stata introdotta nel 1968, la collezione Seiko 5 Sports si è sempre rivolta a un pubblico giovane, offrendo orologi meccanici di alta qualità, resistenti, affidabili e dal design accattivante.

Il modello SSK023K1 si presenta con una cassa in acciaio di 39,4 mm di diametro, abbinata a un quadrante nero elegante. Gli indici delle ore, contrassegnati da numeri arabi, insieme alle lancette di ore, minuti e secondi, sono trattati con Lumibrite per assicurare leggibilità ottimale in condizioni di scarsa luminosità. La sfera GMT, riconoscibile per il suo vivace colore rosso e la peculiare forma pentagonale, aggiunge un tocco di stile sportivo e un richiamo retrò. Una pratica finestrella per la data è posizionata a ore 3, mentre la lunetta fissa in acciaio, con incisione delle 24 ore, e il fondello a vite trasparente offrono una vista privilegiata sul movimento interno.

Alimentato dal calibro 4R34, il segnatempo promette una carica automatica con opzione manuale, garantendo una precisione di +45/-35 secondi al giorno e una riserva di carica di 41 ore. L’orologio ha un bracciale in acciaio multimaglia, sicuro e confortevole grazie alla chiusura con triplice fibbia pieghevole e pulsante di rilascio.

Il modello SSK025K1, pur condividendo specifiche e caratteristiche con il SSK023K1, si distingue per la finitura della cassa in trattamento IP nero e per il cinturino Nato in pelle nera, proponendo un’alternativa di stile per chi predilige un look più marcato e definito.

Entrambi i modelli incarnano l’essenza del viaggiatore contemporaneo, combinando funzionalità avanzate con uno stile casual e dettagli pensati per chi ama esplorare il mondo senza rinunciare all’eleganza e alla precisione.

