Kia Capodanno New York 2024: mancano ormai pochi giorni alle tanto attese celebrazioni di Capodanno a Times Square, ma tutto è pronto e sono già arrivate le gigantesche cifre “2024”.

Questo evento segna l’inizio delle festività nella famosa piazza newyorkese, situata sulla Broadway Plaza tra la 46th e la 47th. L’arrivo di queste cifre simboliche è un momento emblematico, carico di aspettative e gioia per l’anno nuovo.

I famosi numeri hanno compiuto un viaggio attraverso gli Stati Uniti, trasportati dalla Kia EV9. Il tour coast-to-coast è partito dal Kia Forum di Los Angeles, in California, e ha fatto tappa in vari eventi festivi a Tucson, in Arizona, e a Philadelphia, in Pennsylvania. Questo viaggio ha offerto alle persone di tutto il paese l’opportunità di partecipare attivamente all’arrivo del 2024, creando ovunqu un’atmosfera di festa.

La cifra “2024” è già posizionata in cima a One Times Square. L’insegna “2-0-2-4” si illuminerà a mezzanotte del 31 dicembre, segnando l’arrivo del nuovo anno. Per creare un effetto visivo straordinario, le quattro cifre numeriche utilizzano un totale di 588 lampadine Led ad alta efficienza energetica. La cifra “2” contiene 145 lampadine, la “0” ne ha 164, e la “4” ne comprende 134. Questo imponente display di luci non solo catturerà l’attenzione di chi si trova a Times Square, ma simboleggia anche l’approccio sostenibile e consapevole nell’uso dell’energia per le celebrazioni di quest’anno.

Le cifre “2024” a Times Square sono più di una semplice preparazione per il Capodanno; sono un simbolo di speranza, unione e festa.

Copyright Image: Sinergon LTD