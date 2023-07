Seiko Prospex Diver 2023: nel 1965 Seiko presentò il suo primo orologio subacqueo e il primo in assoluto del Giappone. Dotato di un movimento automatico e impermeabile fino a 150 metri, il segnatempo dimostrò la sua affidabilità quando venne utilizzato dai membri della spedizione giapponese di ricerca antartica dal 1966 al 1969.

Negli anni successivi, Seiko sviluppò molti altri orologi subacquei che, grazie alla loro alta qualità e affidabilità, incontrarono il favore dei subacquei professionisti e degli avventurieri. Oggi, Seiko introduce nella collezione Prospex una ricreazione dell’orologio del 1965, conosciuto dagli appassionati come il 62MAS.

Seiko Prospex Diver 2023: caratteristiche

Il design e le dimensioni del nuovo segnatempo sono praticamente identici a quelli dell’originale, mentre le sue caratteristiche tecniche sono state accuratamente adattate agli standard moderni. Le indicazioni sul quadrante sono fedeli allo stile dell’originale, e aggiornate per rispondere alle specifiche attuali.

L’orologio è animato dal nuovo Calibro 6L37, il primo movimento della serie sottile 6L realizzato appositamente per gli orologi subacquei. Presenta la stessa precisione e la stessa riserva di carica dell’affidabile movimento 6L35, pilastro della famiglia 6L; al contempo, grazie alle modifiche apportate alla costruzione e ai materiali impiegati, la sua durata e la sua resistenza agli urti soddisfano i rigorosi standard di un orologio subacqueo Seiko Prospex.

Grazie alla struttura affusolata del movimento, l’orologio è ora più sottile di 0,5 mm. Pur essendo fedele all’originale, il nuovo orologio presenta le moderne migliorie dell’orologeria Seiko contemporanea.

È dotato di un vetro zaffiro “box-shaped” e di una impermeabilità fino a 200 metri per una maggiore affidabilità. Il cinturino rende omaggio all’originale ma è realizzato in silicone ad alta resistenza per garantire una maggiore durata e comfort. Le lancette e tutti i 12 indici, compreso l’indicatore accanto alla finestrella della data e il piccolo cerchio sulla lunetta unidirezionale, sono rivestiti di Lumibrite per migliorare la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.