Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento debutta il 26 agosto solo su Netflix e racconta la storia di alcuni appassionati di motori che uniscono le forze per sconfiggere una gang criminale mentre la capitale sudcoreana si prepara a ospitare le Olimpiadi del 1988. Le sequenze di guida mozzafiato, i paesaggi che lasciano senza parole e una colonna sonora fantastica rendono questo film una festa per i sensi.

Seoul Vibe L’ultimo inseguimento: il trailer ufficiale

L’adrenalinico Seoul Vibe: la trama e il cast

L’estate del 1988 vede la Corea del Sud travolta dalla passione per i cinque cerchi mentre Seoul si prepara a ospitare le Olimpiadi. Nei giorni che precedono l’inizio di questo grandioso evento una banda di piloti e meccanici che si fa chiamare il “Supreme Team di Sanggye-dong” scopre alcuni sporchi affari con fondi neri di persone famose.

Yoo Ah-in (Dong-wook, il pilota supremo dalla guida perfetta), Koh Kyung-Pyo (John Woo, il DJ del club), Lee Kyoo-hyung (Bok-nam, navigatore umano), Park Ju-hyun (Yoon-hee, motociclista di talento) e Ong Seong-wu (Joon-gi, meccanico) sveleranno la verità che si nasconde dietro a un mastodontico sistema di riciclaggio di denaro sporco.

Gli appassionati dell’azione non vedranno l’ora di ammirare le brillanti sequenze alla guida con meravigliosi veicoli rétro ed emozioni al cardiopalma tra freni che stridono e sgommate.

Il regista Moon Hyun-sung ha dichiarato: Nella scelta del look degli automezzi abbiamo cercato di dare un’immagine hip hop e rétro, ‘hip-tro’ è il termine che mi piace usare.

In Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento non mancano immagini piene di colore, musica funky e moda vintage, tutti elementi che riportano in vita gli anni ’80.

