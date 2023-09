La nuova generazione di smart glasses Ray-Ban Meta propone i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale e funzione live streaming, entrambe perfettamente integrate. Fotocamera di qualità superiore e sistema audio con microfono si affiancano a un’app completamente riprogettata e più intuitiva e a un’elegante custodia di ricarica.

Gli smart glasses Ray-Ban Meta: caratteristiche

La funzione live streaming consente ai content creator di trasmettere esperienze e riprese POV in tempo reale, completamente a mani libere. Si introduce così un nuovo orizzonte di autenticità dei contenuti, che vengono condivisi in diretta dagli occhi di chi li crea e con cui diventa più semplice identificarsi. Per farlo, si può passare dalla modalità fotocamera del telefono a Instagram Live o Facebook Live, per un massimo di 30 minuti.

Gli occhiali con intelligenza artificiale sono un’esclusiva per gli Stati Uniti e a chi li indossa basterà semplicemente dire “Ehi Meta”

per gestirne le funzioni, immergersi nella propria creatività. Garantire la privacy è fondamentale, per questo l’azienda ha reso la spia Led più grande, più visibile.

La collezione smart glasses Ray-Ban Meta ha fatto un balzo in avanti in termini di qualità di audio e immagini. La camera passa da 5 MP a 12 MP, per scattare foto ad alta risoluzione e girare video immersivi a 1080p in orientamento verticale. Gli auricolari open-ear hanno ora una maggiore risposta dei bassi e una migliore eliminazione del rumore, a vantaggio della qualità audio complessiva.

Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con estrema facilità, senza mai però isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante. L’esperienza di ascolto include ora la risposta dei bassi e la soppressione del rumore, migliorando la qualità audio complessiva per un’esperienza audio più completa – che si tratti di ascoltare il proprio album preferito o rivivere dei momenti creati in prima persona.

La collezione Ray-Ban Meta propone un totale di 21 varianti tra modelli, colori e lenti, per offrire a tutti contenuti tecnologici avanzati ma senza rinunciare al comfort o all’estetica. Gli occhiali sono disponibili in versione Wayfarer e Wayfarer Large, la montatura dallo stile più inconfondibile e iconico sin dagli anni ‘50, insieme a una novità Ray-Ban, il modello Headliner, che presenta una calzata più inclusiva e universale.

Realizzate con la più avanzata tecnologia ottica, le lenti ad alte prestazioni sono declinate in una palette di tonalità versatili che si adattano a preferenze stilistiche ed esigenze visive diverse. Disponibili in una gamma completa di versioni, da vista, da sole, trasparenti, polarizzate o Transitions, tutte assicurano visione nitida, comfort e protezione avanzata.

Per offrire un’ulteriore possibilità di personalizzazione degli smart glasses Ray-Ban Meta, il servizio “Remix” di Ray-Ban consente di scegliere il colore della montatura, la tipologia di lenti, la finitura e altri dettagli ancora, offrendo così più di 130 combinazioni di colori e modelli, disponibili unicamente su Ray-Ban.com.

A partire da un prezzo base consigliato di 329 euro, la collezione Ray-Ban Meta è accompagnata da una classica custodia compatta che funge anche da caricabatteria portatile. Non manca poi l’app Meta View (per iOS e Android), ora ulteriormente migliorata per rendere ancora più semplice importare.

La collezione Ray-Ban Meta sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 17 ottobre negli store Ray-Ban, su Ray-Ban.com, oltre che in alcuni punti vendita EssilorLuxottica e attraverso la rete wholesale dell’azienda.

