Les Hommes occhiali autunno inverno 2022: il brand di moda maschile presenta due nuovi modelli da vista per questo autunno inverno 2022 2023 dalle forme decise e acetati bold che riflettono l’anima del brand e ne incarnano la filosofia di eleganza contemporanea.

Les Hommes occhiali autunno inverno 2022: la nuova collezione

Tutte le nuove montature sono dotate di lenti blue block senza diottrie per garantire la massima protezione degli occhi dalla luce dannosa emessa da schermi digitali come computer, videogiochi, smartphone e tablet.

Linee essenziali dal carattere forte, attenzione ai dettagli e al comfort degli occhi: i nuovi occhiali da vista firmati Les Hommes sono in acetato arricchiti da pins sul frontale e caratterizzati da un piccolo occhiello metallico sul finale d’asta, segno di stile dedicato all’uomo moderno.

I generosi spessori in acetato valorizzano le linee squadrate del modello da vista LH2203 disponibile nei colori del nero, del blu e del grigio per un luxury street look d’effetto.

Design contemporaneo e forme geometriche più morbide per il modello da vista di tendenza LH2206 dove l’acetato bold è declinato nei colori caldi del cammello sfumato. Disponibile anche in nero e in blu. Maschili e sorprendenti, i modelli Les Hommes sono creati con i migliori materiali per offrire una nuova esperienza di lusso oltre al massimo comfort.

