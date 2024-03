Speake Marin Ripetizione Minuti Carillon

Il Ripetizione Minuti Carillon di Speake Marin è il nuovo orologio della Maison che monta un movimento meccanico di rara complessità.

Speake Marin ha recentemente svelato il suo nuovo gioiello di tecnologia e design: il Ripetizione Minuti Carillon. La cassa “Piccadilly”, emblematica del brand, si compone di tre parti distintive: una lunetta in platino, una carrure in titanio di grado 5, e un fondello in vetro zaffiro o in platino con oblò in vetro zaffiro, elementi che influenzano significativamente la qualità sonora della ripetizione minuti.

Il tourbillon volante di 60 secondi è visibile a ore 6 e bilancia il design del quadrante traforato che mette in primo piano il movimento. Come in tutti i modelli Speake Marin dotati del meccanismo a tourbillon, il ponte superiore ha la forma del “topping tool”. Una volta attivato dal cursore, il meccanismo della Ripetizione Minuti Carillon prende vita ed è completamente visibile a ore 12. La struttura del movimento è decisamente affascinante, in quanto controbilancia il tourbillon a ore 6 e valorizza i molteplici componenti necessari a un

orologio con tale complicazione.

Un aspetto particolarmente affascinante è l’animazione degli indici delle ore che si scompongono durante la suoneria, una caratteristica che non pregiudica la precisione dell’orologio grazie a un’architettura del movimento indipendente che consente fino a tre rintocchi al minuto. La ripetizione minuti è dotata del calibro SMAHH-02 a carica manuale, sviluppato e assemblato nell’atelier Le Cercle des Horlogers di La Chaux-de-Fonds. L’assemblaggio di 536 componenti, la decorazione e la regolazione di questo calibro da parte di un maestro orologiaio richiedono circa un mese.

La regolazione è collegata alla misurazione del tempo dell’orologio, ma non solo. In una ripetizione minuti è importante regolare anche il ritmo dei rintocchi. Da Speake Marin, è impostato a 18 secondi per 12H59, un ritmo perfetto che rispetta la risonanza della complicazione in modo dinamico. Per ottimizzare il più possibile, la regolazione della ripetizione minuti avviene tramite bracci regolatori che sono estremamente silenziosi e non influiscono sulla armoniosa risonanza dell’orologio.

Fonte Speake Marin

Copyright Image: Sinergon LTD