Sun Forever occhiali Clip-On: il brand easy to wear, fondato nel 1998 da Sabrina Rege Turo di Key Optical Europe, presenta la nuova collezione di occhiali clip – on da uomo ed unisex creata per offrire tutta la praticità di un unico occhiale con lenti graduate sull’occhiale da vista e lente da sole magnetica applicabile con un solo clip.

Le clip, che si indossano con un facile gesto sulla montatura da vista, sono magnetiche e ultraleggere con lenti polarizzate in grado di proteggere gli occhi da danni UV e conservare una percezione eccellente dei contrasti, delle forme e dei colori mantenendo la vista in salute durante le attività all’aperto.

Tutte le montature della collezione sono create con materiali di alta qualità e design di tendenza permettendo la fusione naturale dell’occhiale da vista e da sole con un solo clip. Accessori di assoluto comfort, i modelli unisex in acciaio inossidabile sono d’ispirazione rètro disponibili nei colori oro, pink gold e grigio con clip magnetiche nei colori del grigio, marrone e verde.

I modelli da uomo declinano la linea classica squadrata ad una rivisitazione contemporanea per un look moderno. Disponibili nei colori del marrone, del blu e del nero sfumato grigio con lenti tono su tono con la montatura.

