Swatch Colors of Nature: la nuova collezione di orologi

La collezione di orologi Colors of Nature è fatta apposta per spiriti liberi e avventurosi.

Swatch Colors of Nature: è ora di uscire all’aria aperta, esplorare nuovi territori e lasciare che la natura risvegli i sensi! Respirare l’aria fresca e immergersi nella forza degli elementi. Il tempo sembra immutabile in natura, ma le possibilità sono infinite.

Stare all’aria aperta scuote le persone, facendole uscire dalla loro routine quotidiana e consentendo loro di volare liberi, in alto, verso ciò che vogliono davvero nella vita. Time is what you make of it e Swatch desidera che la gente si perda nella natura e nel momento presente con un orologio della collezione Colors of Nature al polso.

Questa collezione spinge a viaggiare, mettere da parte telefoni e portatili, per avventurarsi nel parco locale e assaporare tutto quello che la natura ha da offrire. Questo è il motivo per cui ognuno dei cinque colori naturali rappresenta un paesaggio diverso, che ha impiegato milioni di anni a formarsi—maestose rocce di basalto, canyon imponenti, foreste rigogliose, immensi ghiacciai e deserti bollenti.

La cassa, la lunetta e la corona del Big Bold Bioceramic sono caratterizzati da un mix unico composto da due terzi di ceramica e da un terzo di plastica di origine biologica derivata dall’olio di ricino, un materiale leggero che offre grande resistenza ai graffi e una finitura “effetto seta”, perfetta per uscire all’aperto. La seconda lancetta prende spunto da una bussola, mentre il vetro è realizzato in materiali di origine biologica.

