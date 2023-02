Tom Ford occhiali da sole 2023: la nuova collezione del brand rappresenta la quintessenza dello stile performance-chic e propone una gamma di occhiali da sole dotati di lenti fotocromatiche che si adattano automaticamente alla luminosità dell’ambiente, a seconda delle condizioni di luce.

La linea, con modelli per lei e per lui, reinterpreta i concetti vintage con un’allure contemporanea. Le montature sono caratterizzate da linee ricercate e dettagli distintivi, quale l’iconico “T” logo, mentre le lenti sono declinate in un’ampia palette.

Con la sua creatività ed attenzione ai dettagli, Mr. Ford apporta una grande sensibilità ai suoi occhiali, realizzati in materiali innovativi con l’impiego delle tecnologie più avanzate. Un mix unico che garantisce una performance superiore, uno stile esclusivo e la classica attitudine provocatoria di Tom Ford.

La collezione eyewear è disegnata, prodotta e distribuita in tutto il mondo da Marcolin e sarà disponibile in selezionati punti vendita di ottica e nelle boutique Tom Ford.

