ID.3 non sfonda, Volkswagen cancella la produzione a Wolfsburg

Volkswagen ha modificato i piani di produzione dell’ID.3, concentrandosi sullo stabilimento di Zwickau e abbandonando l’espansione a Wolfsburg. La domanda di auto elettriche più debole ha portato a tagli di produzione e a una rivalutazione della strategia di elettrificazione.

Volkswagen ha cambiato la propria strategia di produzione per l’ID.3, l’auto elettrica che molti avevano previsto potesse diventare il degna erede della mitica Golf. Le aspettative iniziali, tuttavia, non hanno trovato riscontro nei numeri di vendita, spingendo la casa automobilistica a rivedere i propri piani.

La produzione dell’ID.3, contrariamente a quanto previsto inizialmente, continuerà ad essere concentrata esclusivamente nello stabilimento di Zwickau, in Sassonia, abbandonando l’idea di avviarla anche a Wolfsburg. Questa scelta, come riportano i tedeschi di Heise, è stata dettata dalla domanda di auto elettriche piuttosto debole, che ha portato Volkswagen a tagliare alcuni turni di produzione proprio a Zwickau.

Proprio per questo motivo la decisione di non espandere la produzione a Wolfsburg è stata accolta positivamente allo stabilimento di Zwickau, poiché permette di ottimizzare l’utilizzo delle capacità produttive già esistenti. Stesso discorso per lo stabilimento di Dresda, dove il modello viene prodotto in quantità minori.

Christian Vollmer, responsabile della produzione di Volkswagen, ha sottolineato l’importanza di concentrare le risorse sui modelli che assicurano un ritorno economico solido, motivo per cui la produzione di veicoli a combustione e ibridi, come Golf e Tiguan, continuerà a essere il fulcro dell’attività di Wolfsburg. L’obiettivo è superare la soglia dei 500.000 veicoli prodotti nello stabilimento entro l’anno in corso.

C’è però da dire che, nonostante il passo indietro riguardante l’ID.3, Volkswagen non rallenta il proprio impegno verso l’elettrificazione. La trasformazione del sito di Wolfsburg per accogliere future produzioni di veicoli elettrici proseguirà, anticipando il lancio di un SUV elettrico nel 2026 e, successivamente, di una nuova versione elettrica della Golf.

La strategia di lungo periodo per l’ID.3 sembra orientata verso una conclusione dopo una sola generazione, prevista intorno al 2027, quando sarà sostituita appunto da un nuovo modello elettrico di Golf. Questo orientamento verso un design più tradizionale si rifletterà anche nell’ID.2, prevista come erede della Polo, confermando la tendenza di Volkswagen a proporre sul mercato veicoli che incontrano le aspettative classiche dei consumatori.

Copyright Image: Sinergon LTD