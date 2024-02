Volkswagen Golf: al via le prevendite, prezzi da 30.150 Euro

Tutti i dettagli della nuova Volkswagen Golf 2024: prezzi, motori, allestimenti e caratteristiche tecniche. Tante novità per la berlina tedesca, tra cui un design aggiornato, un sistema di infotainment di ultima generazione e nuove tecnologie di propulsione.

Volkswagen dà il via alle prevendite in Italia dell’ultima evoluzione della Golf, con prezzi che partono da 30.150 Euro per la Golf e da 31.100 Euro per la Golf Variant. Quest’ultima fase di sviluppo del modello include una serie di miglioramenti sostanziali e si caratterizza per un design anteriore aggiornato, un sistema di infotainment di ultima generazione e l’introduzione di nuove tecnologie di propulsione e sistemi ADAS avanzati.

La nuova Golf berlina è proposta anche in edizione speciale Edition Plus, con un vantaggio economico di 2.700 Euro e una rata mensile di 259 Euro, secondo la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen.

Mentre qui potete trovare tutti i dettagli della nuova Golf, in estrema sintesi possiamo dire che le nuove versioni si distinguono per il frontale rivisitato e per i fari a LED di nuova concezione, che ne rafforzano l’aspetto visivo. La versione di punta include i proiettori IQ.LIGHT LED Matrix con un nuovo sistema di illuminazione ad alte prestazioni. Per la prima volta, il logo Volkswagen sulla griglia del radiatore è illuminato, segno distintivo di questa nuova fase evolutiva. All’interno, l’abitacolo è equipaggiato con il nuovo sistema di infotainment MIB4, dotato di un processore più rapido e un touchscreen da 12,9 pollici. Il sistema integra ora ChatGPT, permettendo un accesso intuitivo e versatile a informazioni online e al controllo di varie funzioni dell’auto mediante il linguaggio naturale, grazie all’assistente vocale IDA.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Golf offre una scelta tra motori turbo benzina 1.5 TSI e motori turbo benzina mild hybrid 1.5 eTSI, entrambi disponibili in due livelli di potenza e con sistemi di trasmissione manuali o DSG. La tecnologia ibrida leggera a 48 V permette un notevole risparmio di carburante grazie al recupero dell’energia in frenata. Si prevede inoltre il lancio di una seconda generazione di propulsori ibridi plug-in con autonomie WLTP di circa 100 km e capacità di ricarica rapida DC fino a 50 kWh. Confermate le motorizzazioni Diesel ed il bifuel metano.

La gamma italiana della Golf propone la versione d’accesso Life e con le versioni superiori Style e R-Line, oltre all’edizione speciale Edition Plus, che offre contenuti aggiuntivi del valore di 2.900 Euro a un sovrapprezzo di 200 Euro rispetto all’allestimento Life.

Listino Prezzi

Un riassunto del listino prezzi per la gamma Volkswagen Golf 2024, secondo quanto comunicato dalla casa. Il prezzo è “chiavi in mano” include l’IVA al 22% e la messa su strada (€833,28) ma esclude l’Imposta Provinciale Trascrizione (I.P.T.).

Benzina

1.0 TSI EVO Life : €29.600

: €29.600 1.5 TSI EVO ACT Life : €30.950

: €30.950 1.5 TSI EVO ACT Style : €33.300

: €33.300 1.5 TSI EVO ACT R-Line: €33.600 e €34.700

Ibrido Mild Hybrid (eTSI)

1.0 eTSI EVO Life DSG : €32.300

: €32.300 1.5 eTSI EVO ACT Life DSG : €33.650

: €33.650 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG : €36.000

: €36.000 1.5 eTSI EVO ACT R-Line DSG: €36.300 e €37.300

Metano (TGI)

1.5 TGI Life DSG : €36.350

: €36.350 1.5 TGI Style DSG: €38.650

Diesel (TDI)

2.0 TDI SCR Life : €33.050, €35.200 (con DSG), e €37.200 (con DSG 4MOTION)

: €33.050, €35.200 (con DSG), e €37.200 (con DSG 4MOTION) 2.0 TDI SCR Style : €35.050, €37.500 (con DSG), e €39.800 (con DSG 4MOTION)

: €35.050, €37.500 (con DSG), e €39.800 (con DSG 4MOTION) 2.0 TDI SCR R-Line: €37.800, €39.350 (con DSG), e €41.800 (con DSG 4MOTION)

Ibrido Plug-In (eHybrid)

1.4 TSI eHybrid 204 CV DSG Style: €42.500

Fonte: Comunicato Stampa

Copyright Image: Sinergon LTD