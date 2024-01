La Volkswagen Golf 2024 prova a risollevarsi e punta su Chat GPT

Anticipata dalla GTI, la Volkswagen Golf 2024 cerca di rimediare agli sbagli del passato con nuovi interni, un affinamento del design e un aggiornamento dell’infotainment basato su Chat GPT.

Al CES di Las Vegas, una GTI camuffata anticipa la Volkswagen Golf 8.5, restyling di metà carriera dell’ultima generazione della compatta tedesca che nella sua ottava edizione ha fatto storcere il naso a molti, per un netto peggioramento della qualità costruttiva.

Come successo su ID.3, quindi, la Golf 2024 dovrebbe proporre materiali migliorati e abbandonare gli odiosi tasti soft touch su volante e plancia, adottando un nuovo display più grande al centro e un nuovo infotainment con assistente vocale che sfrutta Chat GPT.

Le prime anticipazioni della Volkswagen Golf 2024

Il costruttore tedesco, in fase di completa rivoluzione interna dopo il cambio di CEO, non svelerà il design definitivo della Golf 8.5 fino alla fine di gennaio, ma ha pubblicato alcune foto spia ufficiali che lasciano intendere alcuni dettagli.

Tutte o quasi le segmento C basate su piattaforma MQB del gruppo vedranno un profondo aggiornamento quest’anno: oltre alla Golf, infatti, sarà la volta anche delle Cupra Formentor e Leon, nonché della Skoda Octavia, di cui però ancora non si sa nulla.

Della Golf, possiamo vedere all’anteriore il nuovo design dei LED dei fari e, al posteriore, la nuova configurazione del portellone e anche in questo caso i nuovi fari con trama pixel LED vicina alla ID.7 e alla nuova Passat, e in generale a tutti gli altri modelli.

Le più grandi novità saranno però all’interno, con il volante che torna sui suoi passi presentando pulsantiera fisica e una nuova configurazione della plancia, non più con due schermi simil-uniti ma indipendenti, in virtù dell’aumento di dimensioni di quello centrale. Ci saranno anche plastiche più curate e nuove proposte per i rivestimenti.

L’ultima Golf a combustione

La Volkswagen Golf 2024 è l’ultima Golf a motore termico, perché la prossima sarà elettrica e potrebbe essere l’erede sia di questa generazione sia dell’attuale ID.3.

Lato motori, non ci aspettiamo novità se non nella versione GTI che potrebbe passare da 245 a 265 CV come su Tiguan. La Golf “tranquilla”, invece, dovrebbe mantenere le motorizzazioni benzina e diesel anche mild hybrid, e il plug-in hybrid fino a 204 CV.

