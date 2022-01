Tombolini svela a Milano Moda Uomo la nuova collezione TMB Running per l'autunno inverno 2022 2023.

Tombolini TMB Running autunno inverno 2022 è la grande novità che segna la partecipazione di Tombolini a Milano Moda Uomo: il marchio svela la sua nuova collezione pensata per la stagione autunno inverno 2022. Il nuovo progetto di abbigliamento Tombolini ripensa in chiave moderna alcuni capi must della sua proposta.

In un vero connubio tra sport ed eleganza, esaltato dall’uso di tessuti iper leggeri, confortevoli e versatili, nascono l’abito running in versione monocolore e camouflage ideati con tessuti riciclati, ma anche felpe e pants in jersey e tecno-lane. Le inedite giacche doppio petto e due bottoni sono poi realizzate in tessuto scuba e abbinate a pantaloni distinti da un taglio vivo sul fondo e coulisse in vita, ideali per essere portati con hoodies e sneakers.

Con grande orgoglio del marchio, inoltre, il Running suit è stato scelto per la terza stagione nella tonalità blu dalla squadra di calcio As Roma, e sarà indossato da tutti i componenti del team calcistico durante le occasioni ufficiali del club, incluse le competizioni nazionali ed europee.

