Si avvicina la quarta edizione di W.O.I. – Watches Of Italy 2023, la mostra-nazionale dedicata alla produzione orologiera italiana, che si terrà il 14 e il 15 Ottobre 2023 presso il Museo delle Macchine Agricole “Orsi” a Tortona. Watches Of Italy nasce dall’idea di creare un contenitore, flessibile ed immediato, di imprenditori italiani votati all’universo degli orologi a 360° in sinergia tra loro.

Watches Of Italy 2023: le novità in anteprima

Tra le novità di quest’anno Officine Tecniche presenterà, per la prima volta al grande pubblico, l’ultimo nato della collezione, il SVPER, realizzato per essere un tool watch; pur avendo caratteristiche tecniche da diver puro. SVPER ha una cassa da 40mm con vetro zaffiro bombato pieno ed antiriflesso, ghiera unidirezionale 120 click con al suo interno un inserto in titanio grado 5 con protezione IP.

Lancette, lunetta, indici in Super-luminova BGW9 oppure Old Radium a seconda della variante moderna o vintage; il fondello è inciso con la Rosa dei venti marina. Il segnatempo ha un’impermeabilità di 300 metri con bracciale integrato. I quadranti, con indici applicati e datario, sono disponibili in 4 colorazioni: nero opaco con lavorazione asfalto per la versione Vintage, Blu soleil, Aquamarine soleil e Champagne per le versioni moderne. SVPER monta il calibro di una prestigiosa manifattura svizzera: la Joux-Perret. Il movimento scelto è il G100, nella versione Top Grade, maggiormente rifinita con lavorazioni a Côtes de Genève, finiture diamantate, viti blu, 68 ore di riserva di carica.

Tre amici fiorentini con una passione comune decidono di dare il loro contributo all’ orologeria con il marchio CMC che, oltre ad essere l’acronimo di Creazioni Meccaniche Cronometriche, è anche la fusione delle iniziali dei loro cognomi e l’espressione ultima dei concetti di Cuore Mente Coraggio che stanno alla base di tutto. CMC è un brand nuovo che punta ad un design contemporaneo con un focus sull’armonia delle forme geometriche. In occasione di Watches Of Italy 2023, presenteranno in anteprima mondiale il loro primo orologio automatico Swiss Made, un diver GMT di 40mm di diametro in acciaio 316L con valvola di sfogo dell’elio.

Il Gruppo Ardito Watches presentano invece in anteprima assoluta il loro primo cronografo, il prototipo di Centauro. Cassa da 42mm, interamente in titanio grado 5, con corona e tasti crono a vite e valvola per l’elio. Impermeabilità prevista 500 metri. Movimento cronografico automatico.

Tulipe è un brand che nasce dalla passione di tre amici di Riccione per l’orologeria. Caban, il primo della collezione di pura ispirazione vintage e con lavorazioni moderne, è un orologio da indossare ogni giorno. Tulipe Caban ha una cassa da 38 mm in acciaio 316 L, movimento automatico SW200, ghiera ceramica, con un’impermeabilità a 200 metri.

Il marchio Gravithin nasce in Italia nel 2017 grazie a Cesare Zuccaro che ha voluto unire la passione per il design a quella per l’orologeria. Le collezioni Gravithin esprimono l’amore per l’avventura e la scoperta con rimandi astratti ad antiche navi, costellazioni e strumenti nautici del passato. Al Watches Of Italy 2023 presenta Focuscope, un segnatempo con cassa da 40 mm in acciaio 316L Sabbiato, che monta il movimento Miyota 9039. L’orologio ha il fondello a vista con vetro in zaffiro, mentre il quadrante è costruito su 5 livelli che comprenderà 3 materiali rame con finitura sabbiata; acciaio con finitura lucida e muonionalusta meteorite.

Elmà, giovane marchio d’orologeria di design fondato a Torino ad inizio 2021 da Andrea Di Ciancia, presenta in esclusiva assoluta, il concept della nuova collezione, il modello Anuqet, fortemente ispirato al mondo del mare e dell’acqua fatto di sospensioni ottiche ed elementi “galleggianti” e presenterà una caratteristica capace di donare al mondo dell’orologeria una novità assoluta.

VeriWatch presenterà il suo modello Octopus, omaggio agli appassionati degli skin diver anni 70. La particolarità di questo orologio automatico (Sellita SW200) con cassa da 38 mm ed impermeabile fino a 200 metri, è la presenza della scala pulsometrica, caratteristica che lo rende uno dei rari diver medicali nel panorama degli orologi subacquei.

Watches Of Italy 2023 sarà, inoltre, il palcoscenico della presentazione, in anteprima mondiale, della seconda collezione di Trematic. Quel che ci è stato rivelato al riguardo è che si tratterà di un dress watch in 38mm che renderà tributo ad uno dei modelli storici del brand e prenderà il nome di ZY-6: ancora una volta, Trematic battezza una sua collezione con il nome tecnico di un àncora, per quello che sta già diventando un trend.

