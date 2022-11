Web Eyewear occhiali autunno inverno 2022: la nuova collezione

Web Eyewear occhiali autunno inverno 2022: l’iconico marchio di occhiali di Marcolin, continua la sua esplorazione innovativa dello stile attraverso modelli da sole e da vista che raccontano l’Italian art of living. Silhouette dal design versatile, impreziosite da nuovi sofisticati dettagli che danno vita a un’avventura ispirata al fascino segreto del cielo sconfinato, ma che affonda le sue radici nella terra più creativa e visionaria di sempre: l’Italia.

Venezia, con i suoi palazzi antichi tra calli e canali, è la location scelta per la nuova campagna autunno inverno 2022 2023. Uno scenario magico per una collezione moderna e di straordinaria qualità, che riflette l’energia della luce e si anima nel calore del sole invernale con raffinata naturalezza.

Colori, materiali e dettagli sono perfettamente armonizzati in un’estetica che unisce modelli da sole e da vista attraverso una personalità unica e inconfondibile. Montature in cui artigianalità e contemporaneità convivono in una storia di assoluta eccellenza.

Web Eyewear occhiali autunno inverno 2022: la collezione

Il nuovo modello da sole maschile con forma pilot di ispirazione classica, viene rivisitato nella sagoma e negli spessori. Doppio ponte e profili sottili sia del frontale che delle aste, all’interno delle quali traspare il classico torchon, inserito come anima a impreziosire la montatura.

Nuova anche la montatura minibold da uomo dalla forma squadrata. Modello in acetato con profilo laterale del frontale bicolore e aste multistrato che evidenziano in trasparenza il nuovo torchon bidimensionale. Il nuovo logo sigla i terminali.

Modello dalla shape classica arrotondata, con ponte a chiave e profili lineari. La montatura è in acetato multistrato con cromie naturali e trasparenze sulle aste, nelle quali si evidenziano i pin funzionali e il design bidimensionale dell’iconico torchon WEB.

Forma pantos per la nuova montatura unisex in acetato. Modello classico che gioca elegantemente con colori e trasparenze. Innovativo è il contrasto tra la struttura del frontale e delle aste, all’interno delle quali è inserito come anima l’inconfondibile torchon del brand. La montatura presenta con un clip-on che permette di trasformare rapidamente l’occhiale da vista in un modello da sole.

