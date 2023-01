BMW Collezione Eyewear: il nuovo occhiale Clip-On

Le ultime novità di BMW Collezione Eyewear seguono l’evoluzione dello stile del brand con un focus su comfort, eleganza e praticità. I materiali più pregiati sono impiegati per realizzare montature in titanio dotate di un’innovativa e raffinata clip-on magnetica che trasforma, in un istante, un elegante occhiale da vista in un pratico modello da sole.

Da questo moderno approccio al design nascono montature ricercate e confortevoli perfette per ogni momento della giornata che sprigionano un fascino inconfondibile, in puro stile BMW.

La sottile montatura in titanio rende ancora più leggero il modello dal frontale rettangolare stretto, che è caratterizzato da una decorazione saldata che collega il frontale e le aste. I naselli regolabili garantiscono un fitting perfetto. La montatura è disponibile con una clip-on magnetica in plastica iniettata che la trasforma istantaneamente in un occhiale da sole trendy.

Marcolin è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’eyewear e si distingue per la capacità unica di coniugare manifattura artigianale con tecnologie avanzate attraverso la costante ricerca dell’eccellenza e l’innovazione continua. Il portfolio dei marchi di occhiali da sole comprende, oltre a BMW: Tom Ford, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Zegna, Longines, Omega, Barton Perreira, Tod’s, Timberland, Gant, Harley-Davidson e Skechers.

