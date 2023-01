Snowboarder maldestro sullo ski lift fa strike di sciatori

Per una volta un incidente tutto da ridere che ha come protagonista uno snowboarder maldestro e la decina di sciatori che sono carambolati a terra. Non sappiamo se lo snowboader ha completamente sbagliato la presa dell’ “ancora” dello ski lift, oppure se nessuno gli aveva spiegato bene il funzionamento.

Fatto sta che, come si vede nel video, anziché sedersi sull’ancora, ne afferra le due estremità con le mani. Una salita decisamente più faticosa, ma che inizialmente sembra che possa portare il ragazzo, con qualche difficoltà, sulla cima.

E’ però proprio nel punto più ripido che, a causa di una presa malferma anche sullo snowboard, il ragazzo deve mollare la presa. Riesce a girare a valle e schivare il primo sciatore che era dietro di lui sullo skilift, ma non può fare nulla per evitare i successivi.

Uno strike completo che conta quasi dieci sciatori in pochi secondi. Una scena ridicola, sperando che tutti i protagonisti non abbiano sofferto danni seri.

