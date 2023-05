Woolrich collezione primavera estate 2023: il concept della campagna è “Tiny Lifestyle”, uno stile di vita minimalista in cui si utilizza solo lo stretto necessario. Look essenziali quindi, ma versatili, per svolgere attività connesse al trekking, come il campeggio, il birdwatching e l’arrampicata.

L’ispirazione si muove dalle “Tiny House” che spopolano negli Stati Uniti e non solo: case piccole e compatte – spesso itineranti – in cui c’è spazio solo per l’indispensabile. In una Tiny House si rinuncia allo spazio ma non al comfort, circondandosi, in pochi metri quadrati, di tutto ciò che ci fa vivere bene.

La collezione Outdoor Label Designed in Japan parte dallo stesso presupposto: indossare capi funzionali senza rinunciare allo stile e al comfort. In Tiny Lifestyle i capi diventano veri e propri compagni di avventura. Outfit adatti ad attività che combinano il trekking ad alta quota con il birdwatching e la pesca.

La collezione primavera estate 2023 è adatta alle esigenze di tutti coloro che trascorrono lunghe giornate all’aria aperta, passando dal campeggio alla baita, dall’interno all’esterno, utilizzando il minor numero di capi e accessori.

Woolrich collezione primavera estate 2023: la collezione Outdoor Label

Il primo look è a tema birdwatching primaverile, adatto agli imprevedibili sbalzi climatici tipici della stagione. Lo strato esterno del Blue Ridge Parka lungo 3 in 1 è realizzato in bio-nylon riciclato, impermeabile e traspirante, e ha le cuciture nastrate. Ha un gilet imbottito removibile all’interno, realizzato in tessuto Pertex con tecnologia Diamond Fuse. Questo parka funzionale può essere indossato con o senza il gilet e ha un cappuccio regolabile, una chiusura con zip e bottoni nascosti e una serie di tasche capienti.

Il secondo look è un tributo alla vita all’aria aperta ed è composto da un set coordinato con stampa all-over ispirata al campeggio. La camicia a maniche corte è realizzata in Lyocell, un tessuto che non perde consistenza né si restringe quando è bagnato. Il colletto ha un’allure vintage e le tasche superiori e inferiori aggiungono un tocco di funzionalità. I pantaloncini – realizzati in Lyocell come la camicia – hanno una comoda coulisse in vita per regolare la vestibilità e sono dotati di due tasche anteriori e due tasche a filetto sul retro.

Il primo capo del look da pesca è l’overshirt realizzata in tessuto Gore-Tex Infinium traspirante, resistente all’acqua e al vento. Ha una silhouette pulita con un classico colletto a punta e chiusura con bottoni. Per completare il look, un altro set coordinato ispirato al “one mile wear”: un concetto giapponese che descrive capi abbastanza comodi e cool da indossare tutto il giorno, sia dentro che fuori casa.

L’overshirt può essere indossata da sola o come una giacca sopra a una t-shirt. È realizzata in misto cotone e lana che assorbe l’umidità. Ha un colletto d’ispirazione vintage, chiusura con bottoni, due tasche asimmetriche con bottoni sul petto e due tasche applicate sul fondo. I pantaloni con lo stesso pattern a quadri sono l’abbinamento perfetto sia per l’overshirt che per le altre opzioni a tinta unita. Hanno una comoda coulisse in vita con passanti per la cintura e cordini interni, due tasche oblique laterali e due tasche a filetto sul retro.

L’ultimo look presenta un mix di capi comodi e funzionali per il tempo libero. La felpa Mountain è realizzata in misto cotone felpato e nylon Cordura, un tessuto assorbente, ad asciugatura rapida e resistente all’abrasione. Ha il classico cappuccio regolabile con cordini, una tasca a marsupio, una tasca laterale in rete con zip, polsini e fondo a costine. La tasca laterale può essere utilizzata anche per la ventilazione nelle giornate più calde. Abbinala ai pantaloni sportivi realizzati nello stesso materiale con la classica coulisse con cordini, due tasche oblique, una tasca laterale in rete con zip e due tasche applicate sul retro.

L’ultimo pezzo di questo look è il cardigan richiudibile e impacchettabile High Aeration Cardigan. È facile da trasportare ed è realizzato in tessuto Ripstop elasticizzato a doppia trama. Ha lo scollo a V, una chiusura con bottoni e due tasche di diverse dimensioni sul petto, ispirate ai nostri modelli d’archivio. Ha un fit confortevole e polsini con bottoni. Il fondo elasticizzato garantisce la giusta vestibilità quando ci si muove.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.