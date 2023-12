Zenith Defy Extreme Mirror: l’orologio con il camouflage riflettente

La Manifattura riscrive le regole dell’orologeria di lusso con il lancio del nuovo Zenith Defy Extreme Mirror, un cronografo che ridefinisce il concetto di precisione e stile. Questo modello esclusivo è capace di misurare il tempo con una precisione al 1/100 di secondo e si distingue per il suo design e la sua tecnologia all’avanguardia. Il Defy Extreme Mirror è un’espressione audace di ingegneria e arte orologiera, in cui l’innovazione incontra l’eleganza.

La particolarità di questo orologio sta nella sua finitura “camouflage riflettente”. Zenith ha creato un pezzo monolitico che riflette ogni raggio di luce e colore, pur non possedendo una colorazione propria, grazie ad una finitura che si fonde con l’ambiente circostante, fondendo realtà e percezione in un unico oggetto di design.

Il Defy Extreme Mirror è più di un semplice accessorio: è una dichiarazione di stile. Con una cassa angolare e un bracciale integrato in acciaio inossidabile lucidato a specchio, l’orologio si trasforma in un vero e proprio specchio cromatico. Terra, cielo e orizzonte si riflettono sulla sua superficie lucida senza distorsioni, creando un effetto visivo unico.

Il quadrante aperto e multistrato del Defy Extreme Mirror è un altro elemento che cattura l’attenzione. Presenta un elemento centrale in vetro zaffiro con finitura metallica a specchio, che è sia traslucido che riflettente. La scala cronografica di precisione al 1/100 di secondo è realizzata con elementi metallici satinati, che non solo facilitano la lettura, ma che enfatizzano anche un’estetica fluida e metallica.

Il cuore di questo orologio è il suo calibro cronografico automatico ad alta frequenza, il più veloce attualmente in produzione. Con due scappamenti indipendenti che pulsano a 5 Hz (36.000 A/ora) per l’orologio e 50 Hz (360.000 A/ora) per il cronografo, questo meccanismo permette misurazioni di tempo estremamente precise. Il movimento è parzialmente visibile sia dal quadrante aperto che dal fondello in vetro zaffiro.

A completare il Defy Extreme Mirror anche un cinturino resistente in velcro nero e un cinturino in caucciù nero, entrambi facilmente sostituibili con il bracciale in acciaio grazie al meccanismo integrato di cambio rapido del cinturino sul retro della cassa.

