Bell & Ross BR 03 Type A Patrouille de France: dalla sua fondazione nel 1994, l’aviazione e l’universo militare sono stati le principali fonti di ispirazione per Bell & Ross. Ecco perché, attraverso il design, il quadrante e la funzionalità, tanti orologi Bell & Ross evocano ancora il mondo degli strumenti aeronautici: uno dei più esigenti in fatto di leggibilità e affidabilità.

A testimonianza dell’eccellenza raggiunta da Bell & Ross, unità d’élite delle forze armate di varie nazioni hanno scelto gli orologi della Maison per accompagnarli nelle loro pericolose missioni. Così è accaduto con la Patrouille de France, una delle formazioni acrobatiche più prestigiose al mondo: un vero ambasciatore dei “cieli francesi” che incarna l’expertise dell’Air and Space Force.

Bell & Ross lancia quindi un nuovo orologio progettato e prodotto in stretta collaborazione con i piloti della Patrouille de France, il cui emblema, ovviamente, adorna il quadrante.

Bell & Ross BR 03 Type A Patrouille de France: caratteristiche

Dopo aver stretto una partnership quale orologio ufficiale con la Patrouille de France nel 2021, che ha portato al lancio del suo primo orologio dedicato, Bell & Ross continua la sua avventura aerea con il BR 03 Type A Patrouille de France. Con il suo quadrante spettacolare, questo segnatempo segue la tradizione del marchio: nel 2008, su richiesta dell’Aeronautica Militare, Bell & Ross aveva immaginato il modello strumento BR 03 Type A per i piloti di caccia. Ora, nei colori della Patrouille de France, questa nuova versione è l’erede del vero orologio strumento del marchio.

Inutile dire che questo orologio rispetta specifiche rigorose in linea con le esigenze dei piloti della Patrouille de France, che manovrano in formazione ravvicinata a velocità comprese tra 300 e 800 km/h. Quando lo spazio tra due aerei è solo di due o tre metri, non c’è margine nemmeno per il minimo errore. Sapendo che tutto si svolge in una minuscola frazione di tempo, la padronanza del tempo è sempre stata un pilastro professionale per questi assi acrobatici. Pertanto, tutta l’esperienza tecnica degli ingegneri e degli orologiai Bell & Ross è entrata in gioco per creare il BR 03 Type A Patrouille de France.

Adottando il concetto estetico del “tondo nel quadrato” che costituisce una vera e propria firma visiva per Bell & Ross, e progettato per e da piloti d’élite, questo nuovo cronografo presenta la cassa quadrata BR 03 in acciaio, con un diametro di 42 mm. Destinato all’uso professionale, l’orologio è dotato di un movimento al quarzo che offre un doppio display analogico e digitale. La batteria ad alto consumo garantisce 30 mesi di riserva.

Per assicurare la migliore leggibilità possibile anche in situazioni estreme, le ore e i minuti sono visualizzati con lancette convenzionali, mentre i secondi su uno schermo digitale. Inoltre, la lunetta girevole bidirezionale aiuta a memorizzare i riferimenti temporali.

Oltre alle indicazioni dell’ora, la BR 03 Type A Patrouille de France offre molte funzioni aggiuntive utili in qualsiasi circostanza: cronografo 1/100imo di secondo con tempo intermedio e supplementare, conto alla rovescia, allarme, data e doppio fuso orario. La finestra nella parte superiore del quadrante mostra l’abbreviazione della funzione scelta mentre la seconda finestra, posizionata nella parte inferiore, mostra digitalmente la misura. Le varie funzioni si selezionano premendo la corona.

Come segno della sua esclusività, verranno prodotti solo 100 esemplari del BR 03 Type A Patrouille de France. Ogni pilota dell’unità riceverà uno di questi orologi emblematici che possiedono tutti gli elementi per diventare rapidamente un oggetto da collezione.

