Zenith Defy Skyline Skeleton Night Surfer El Primero

Nel 2021, Zenith ha lasciato il segno nel mondo dell’orologeria con il lancio del Defy Classic Skeleton Night Surfer, un orologio in edizione limitata di 100 esemplari che univa l’eleganza del cielo notturno e l’immensità dell’oceano in un design audace con cassa in titanio microsabbiato e quadrante blu sfumato. Oggi, Zenith porta l’innovazione a nuovi vertici con il Defy Skyline Skeleton Night Surfer El Primero, un orologio in edizione limitata di 200 pezzi.

Il Defy Skyline Skeleton Night Surfer El Primero stabilisce nuovi standard in termini di design e performance. Il modello si distingue per le sue linee geometriche audaci e per le tonalità di blu intensificate, oltre ad essere caratterizzato dall’innovativo calibro ad alta frequenza El Primero.

Per Time+Tide, l’obiettivo era conservare tutti quegli elementi che hanno reso l’originale Night Surfer così straordinario, integrando i miglioramenti offerti dal Defy Skyline Skeleton. La cassa interamente angolare da 41 mm, la lunetta dodecagonale e il bracciale integrato sono realizzati in titanio microsabbiato, una novità assoluta per il modello Defy Skyline Skeleton, conferendo alla creazione una tonalità grigio tenue uniforme con minimi riflessi di luce.

L’aggiunta di una corona a vite che garantisce un’impermeabilità di 100 metri, così come il sistema di cinturini intercambiabili, rendono questa versione più adatta agli sport acquatici. L’orologio è dotato di un secondo cinturino in caucciù blu testurizzato, che non richiede l’utilizzo di strumenti appositi per la sostituzione.

Il quadrante con effetto sfumato che ricorda il cielo notturno si ripresenta nel Defy Skyline Skeleton Night Surfer El Primero, ma assume una nuova forma e uno stile più deciso. Il quadrante aperto presenta un ampio elemento centrale a forma di stella a quattro punte, perfettamente incorporato nella scheletratura dei ponti blu e della platina principale del movimento.

Il colore blu metallizzato del quadrante si fa man mano più scuro dal basso verso l’alto, rievocando la luce che sfuma all’orizzonte subito dopo il tramonto. In omaggio al Night Surfer originale, che presentava la stella Zenith applicata in Super-LumiNova, la stella a quattro

punte sul quadrante è messa in evidenza da linee luminescenti che brillano al buio, rendendola ancora più visibile e luminosa. A ore 6, il quadrante presenta una caratteristica unica tra gli orologi scheletrati: un indicatore con precisione al 1/10 di secondo.

Questa caratteristica del Defy Skyline Skeleton Night Surfer El Primero è garantita dal movimento automatico di manifattura ad alta frequenza El Primero 3620, che pulsa a 5Hz (36.000 A/ora). Questa frequenza permette all’indicatore al 1/10 di secondo di essere alimentato direttamente dallo scappamento. L’efficiente meccanismo di carica automatico bidirezionale con rotore a forma di stella blu garantisce una riserva di carica di circa 60 ore.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD