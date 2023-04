Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu: tre spettacolari segnatempo in limited edition

Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu: per la terza collaborazione con Hublot, a sette anni dalla prima, Maxime Plescia-Buchi ha voluto reinterpretare lo Spirit of Big Bang attraverso la lente di Sang Bleu. Autore di tatuaggi capaci di creare nuove identità, nuove forme e nuove prospettive, il celebre artista e fondatore di Sang Bleu inietta nuova linfa nella collezione Spirit of Big Bang.

Lo Spirit of Big Bang Sang Bleu rimane fedele al filo conduttore della collezione, senza però compromettere la propria unicità. Il design spicca per la pronunciata tridimensionalità ed ergonomia conferite dalla strutturata e sfaccettata cassa di 42 millimetri. E’ possibile scegliere tra tre edizioni limitate per impreziosire i propri look e collezioni: titanio (200 pezzi), ceramica All Black (200 pezzi) e King Gold (100 pezzi). In aggiunta, due modelli in titanio e King Gold con incastonati 180 esclusivi diamanti.

Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu: la collezione in limited edition

Mantenere intatta l’anima dando vita a una creazione unica, esclusiva e distintiva. Questa è la sottile arte della collaborazione tra Hublot e Maxime Plescia-Buchi. Il talentuoso tatuatore ha reinterpretato le linee dello Spirit of Big Bang, donandogli un aspetto slanciato. Ha poi completato il tutto con elementi smussati e angoli perfettamente proporzionali che si uniscono per creare un orologio da cui emerge subito la firma Sang Bleu.

Come nei tatuaggi di Plescia-Buchi, ogni linea si adatta alla cassa e alle sue caratteristiche, i rilievi, le curve e la texture, senza però rinnegarne l’elemento essenziale: l’anima. La cassa da 42 mm di diametro è disponibile in tre materiali: titanio, ceramica All Black e King Gold e comprende anche due modelli in titanio e King Gold che vantano 180 esclusivi diamanti da 2,4 carati.

Tatuaggi geometrici si alternano e si sovrappongono, partendo dalla cassa fino alla lunetta. Il quadrante in zaffiro mette in mostra il movimento dell’orologio, il cronografo automatico scheletrato HUB4700, dietro alle lancette curvate che richiamano le geometrie proprie degli orologi nati dalla collaborazione con Sang Bleu.

Le sue ampie proporzioni e la sua forma appariscente non impediscono a questo modello unisex di calzare ergonomicamente su ogni polso, con o senza lunetta. La geometria che caratterizza il Big Bang Sang Bleu II è stata mantenuta, ottimizzando al contempo la natura dinamica della forma a tonneau.

In termini di design, il fondello e il vetro zaffiro sono stati strategicamente modellati per permettere all’orologio di aderire perfettamente alle curve del polso. Per permettere all’utilizzatore di leggere più facilmente il quadrante, la struttura delle lancette è stata migliorata, mentre cifre e indici sono stati ulteriormente rifiniti.

Traslando le linee a lui care su un volume diverso, ovvero la forma a tonneau dello Spirit of Big Bang, Maxime offre un nuovo punto di vista da cui ammirare ogni componente, ogni forma e ogni proporzione. Sono questi dettagli che proiettano lo Spirit of Big Bang in una nuova dimensione, proprio come Hublot aveva fatto infondendo nuova linfa nella linea Big Bang con la presentazione dello Spirit of Big Bang a tonneau nel 2014.

