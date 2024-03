F1 Australia 2024: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Al F1 GP Australia 2024 doppietta Ferrari, con Sainz che vince seguito da Leclerc, poi Norris. Ritiro per Verstappen.

Nel Gran Premio di Australia di Formula 1, la sorpresa è arrivata da Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, in procinto di lasciare la Ferrari, ha dimostrato un’etica professionale e sportiva che merita il plauso non solo degli appassionati ma anche dei suoi colleghi e concorrenti. La sua vittoria a Melbourne è stata un mix di determinazione, abilità e spirito di squadra, elementi che lo hanno portato a conquistare il terzo successo in carriera.

Sainz ha affrontato la gara con una resilienza ammirevole, soprattutto considerando che stava ancora recuperando da un’operazione all’appendice che lo aveva costretto a saltare il precedente Gran Premio di Jeddah. Nonostante il dolore, ha mantenuto un ritmo impressionante, guadagnandosi una vittoria che ha messo in ombra persino la prestazione del suo compagno di squadra, Charles Leclerc, il quale ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Il ritiro di Max Verstappen, campione del mondo, a causa di un problema tecnico ha aperto la strada a Sainz, che ha saputo approfittare della situazione.

Dopo questo GP non si può ignorare la situazione di squadre come la Mercedes, la cui prestazione a Melbourne è stata deludente, e la McLaren, che si è invece dimostrata competitiva.

GP Australia 2024: ordine di arrivo

Pos No Pilota Team Giri Tempi PTS 1 55 Carlos Sainz Ferrari 58 1:20:26.843 25 2 16 Charles Leclerc Ferrari 58 +2.366s 19 3 4 Lando Norris McLaren Mercedes 58 +5.904s 15 4 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 58 +35.770s 12 5 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 58 +56.309s 10 6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 58 +93.222s 8 7 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 58 +95.601s 6 8 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 58 +100.992s 4 9 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 58 +104.553s 2 10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 57 +1 lap 1 11 23 Alexander Albon Williams Mercedes 57 +1 lap 0 12 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 57 +1 lap 0 13 10 Pierre Gasly Alpine Renault 57 +1 lap 0 14 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 57 +1 lap 0 15 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 57 +1 lap 0 16 31 Esteban Ocon Alpine Renault 57 +1 lap 0 17 63 George Russell Mercedes 56 DNF 0 NC 44 Lewis Hamilton Mercedes 15 DNF 0 NC 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 3 DNF 0

Leclerc ha segnato un punto aggiuntivo facendo segnare il giro più veloce della gara. Gasly ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver tagliato il traguardo all’uscita dei box. Alonso ha ricevuto una penalità drive-through convertita in 20 secondi di penalità per guida potenzialmente pericolosa.

Classifica Piloti F1

Pos Pilota Naz Team PTS 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing Honda RBPT 51 2 Charles Leclerc MON Ferrari 47 3 Sergio Perez MEX Red Bull Racing Honda RBPT 46 4 Carlos Sainz ESP Ferrari 40 5 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 28 6 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 27 7 George Russell GBR Mercedes 18 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco Mercedes 16 9 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Mercedes 9 10 Lewis Hamilton GBR Mercedes 8 11 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 6 12 Oliver Bearman GBR Ferrari 6 13 Nico Hulkenberg GER Haas Ferrari 3 14 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1 15 Alexander Albon THA Williams Mercedes 0 16 Zhou Guanyu CHN Kick Sauber Ferrari 0 17 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 0 18 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 0 19 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0 20 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 0 21 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 0

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD