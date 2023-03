Tissot MotoGP Enea Bastianini 2023 – In occasione del MotoGp di Portimao, Tissot ha presentato Enea Bastianini come proprio ambasciatore in occasione del Grande Premio Tissot de Portugal, primo emozionante weekend di gara della stagione 2023 e title event targato Tissot.

Per celebrare l’occasione, il brand ha lanciato tre nuovi modelli Tissot T-Race oltre all’orologio in limited edition T-Race MotoGP, una collezione con le corse motociclistiche nel DNA, proprio come il nuovo ambasciatore Tissot. Dopo una straordinaria stagione 2022 su una Ducati con il team Gresini, dove ha vinto quattro gare e concluso terzo assoluto, il pilota è entrato a far parte del Ducati Lenovo Team insieme al campione in carica Francesco Bagnaia.

Tissot svela il nuovo segnatempo T-Race MotoGP che celebra ancora una volta l’emozione delle gare. E per il 2023, questo classico Tissot è stato completamente ridisegnato. Gli orologi sono stati creati con la stessa cura per i dettagli e con le medesime competenze che accomunano l’orologiaio, il meccanico di moto e il pilota.

Tissot MotoGP Enea Bastianini 2023: il nuovo T-Race MotoGP Limited Edition

Direttamente ispirato a questo sport, il T-Race MotoGP Limited Edition 2023 presenta caratteristiche tecniche tratte dal DNA motociclistico. Tissot è il luogo in cui la passione incontra l’innovazione, famoso per la meticolosità nei dettagli. Una qualità, questa, condivisa con la MotoGP, dove materiale e dinamismo, in termini di tecnologia, sono la chiave del successo. Sempre con grande attenzione per il tempo, la precisione è un terreno comune condiviso con i piloti di MotoGP.

Tutti gli orologi dedicati sono racchiusi in confezioni a forma di mini casco dal nuovo design. Sul quadrante sono presenti grandi numeri arabi rossi: le cifre ben visibili evocano i numeri di gara. Il design del quadrante comprende vistosi dettagli rossi, colore simbolo della velocità.

Inoltre, spiccano un logo MotoGP inciso sul fondello e cronografi ispirati al tachimetro delle moto. Sulla lunetta sono presenti un disco e una pinza del freno, i pulsanti richiamano il manubrio delle moto e sul lato della cassa sono raffigurate le alette di raffreddamento del motore. Il T-Race MotoGP™ Limited Edition è impermeabile, con movimento cronografo al quarzo e originali lancette delle ore e dei minuti ricoperte di Super-LumiNova. L’orologio è limitato a 8.000 esemplari.

La famiglia di orologi Tissot T-Race 2023

Lo stile biker si è evoluto nel corso degli anni, così come la famiglia Tissot T-Race. Quest’anno ritorna infatti con un nuovo design, che ora presenta un quadrante più elegante, in grado di conferire all’orologio un aspetto più puro, ma sempre nel rispetto delle sue radici sportive.

Come il motociclismo, Tissot è il luogo in cui la passione incontra innovazione e lifestyle. La collezione T-Race si ispira a questo stile di vita, alla dedizione, alla libertà e all’attrazione per le strade aperte: è certamente l’orologio più apprezzato dai gentleman del motociclismo. Le moto sono ben più di un mezzo di trasporto. Sono un’attitudine e i motociclisti possono dimostrare l’appartenenza e la passione per questo mondo con un orologio T-Race, ricco di caratteristiche ispirate al loro sport preferito.

La famiglia T-Race mantiene chi lo indossa immerso nell’ambiente della meccanica, di cui evoca costantemente lo spirito. Sulla lunetta sono infatti presenti un disco e una pinza del freno, i pulsanti richiamano il manubrio delle moto e sul lato della cassa sono raffigurate le alette di raffreddamento del motore. L’orologio è impermeabile, con movimento cronografo al quarzo e originali lancette delle ore e dei minuti ricoperte di Super-LumiNova.

