Zenith Defy Skyline Tourbillon: il nuovo orologio in acciaio o in ceramica nera

Il Zenith Defy Skyline Tourbillon, con il suo calibro ad alta frequenza El Primero, la cassa geometrica e l’inconfondibile design della collezione Defy, questo orologio è destinato a diventare un’icona moderna.

La Manifattura Zenith ha aggiunto una nuova, brillante stella alla sua costellazione orologiera con il lancio del Defy Skyline Tourbillon, un segnatempo che incarna l’apice dell’alta orologeria grazie al suo innovativo calibro automatico ad alta frequenza. Presentato in due esclusive versioni, in acciaio e in ceramica nera, questo orologio rappresenta una fusione perfetta tra il patrimonio storico di Zenith e le più avanzate innovazioni tecniche.

Il tourbillon, da sempre simbolo dell’eccellenza orologiera, trova nuova vita nel Defy Skyline Tourbillon. Questo meccanismo, ideato per contrastare gli effetti della gravità sull’orologio, è oggi esaltato da Zenith con una modernità che sottolinea l’eccezionale savoir-faire della Manifattura in termini di precisione ad alta frequenza. Il calibro El Primero, cuore pulsante di questo orologio, opera a una frequenza di 5 Hz (36.000 alternanze all’ora), garantendo una cronometria di eccezionale affidabilità e resistenza.

Esteticamente, il Defy Skyline Tourbillon si distingue per il suo design audace, che combina linee architettoniche decise con l’eleganza funzionale che caratterizza la collezione Defy. La cassa da 41 mm, sfaccettata e geometrica, è abbinata a un bracciale in acciaio inossidabile o ceramica nera, che crea un look distintivo e versatile, adatto a ogni occasione.

Al centro della scena, visibile attraverso una finestra sul quadrante, si trova la gabbia del tourbillon che, con la sua forma stellare a quattro punte, ruota su se stessa completando una rivoluzione ogni 60 secondi. Questo dettaglio non solo arricchisce esteticamente l’orologio ma ne evidenzia anche la complessità meccanica, offrendo agli amanti dell’orologeria un vero spettacolo visivo. L’impermeabilità della cassa di 100 metri non fa che confermare la resistenza del segnatempo ad ogni condizione.

L’orologio si presenta con un quadrante “Soleil” inciso con un motivo a volta stellata, disponibile in blu per la versione in acciaio e in nero per quella in ceramica. Il mosaico di stelle a quattro punte incise sembra irradiarsi dal tourbillon a ore 6, per poi espandersi fino al perimetro esterno del quadrante. Le lancette e gli indici applicati luminescenti, rodiati nella versione con quadrante blu e placcati oro rosa nella versione con quadrante nero, aggiungono un’ulteriore nota di contrasto.

Alimentato dal calibro automatico di manifattura El Primero 3630, il Defy Skyline Tourbillon garantisce una riserva di carica di 60 ore. La decorazione “Côtes de Genève” sui ponti, disposta a effetto “Soleil”, si irradia dal tourbillon, mentre il rotore aperto a forma di stella offre una vista privilegiata sull’architettura del movimento.

Ogni orologio è fornito con un bracciale in acciaio inossidabile o ceramica nera e un secondo cinturino in caucciù, dotato di un pratico sistema di cambio rapido che consente di personalizzare lo stile senza bisogno di strumenti.

Copyright Image: Sinergon LTD