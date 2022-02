Hamilton PSR Total Black: l’audace rivoluzione digitale

Dalla fantascienza alla realtà, il nuovo PSR Hamilton ha un look audace.

Hamilton PSR Total Black: mentre il mondo digitale è in costante evoluzione, il PSR Hamilton ci ricorda da dove siamo partiti e rappresenta il simbolo di ciò che potremmo raggiungere. La storia delle sue origini come primo orologio digitale al mondo continua con un modello innovativo total black, celebrazione degli innovatori che immaginano l’inimmaginabile.

Dallo stile elegante e metropolitano, il nuovo PSR total black è il modello retro-tech per eccellenza. Caratterizzato da un design tipico dell’era spaziale e da un display a punti rossi dell’Hamilton Pulsar del 1970, il PSR rende omaggio alla tradizione rivoluzionaria del primo orologio digitale con un nuovo look originale.

Con un design che conserva un’estetica futuristica di oltre 50 anni fa, l’iconico orologio digitale è la prova che se puoi sognarlo, puoi farlo. La nuova tecnologia unisce il PSR al momento presente, grazie ad un sistema ibrido LCD e Oled innovativo e pratico allo stesso tempo.

Nella nuova versione l’ora è leggibile in qualsiasi momento, grazie all’uso di un particolare pulsante che dona massima luminosità. Per una dichiarazione di stile o per dare inizio ad una rivoluzione, il PSR ha ancora molte storie da raccontare.

