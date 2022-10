Huawei Health Strava: come sincronizzare i dati

Huawei Health Strava: una notizia molto attesa per tutti gli appassionati di sport e di dispositivi wearable Huawei ha annunciato infatti di aver abilitato l’integrazione dei dati da Huawei Health a Strava, il che significa che chiunque possieda un dispositivo indossabile Huawei può ora esportare i propri dati, attraverso Huawei Health, in un account Strava e sfruttare i numerosi vantaggi dell’app per il monitoraggio delle attività e il coinvolgimento della community.

Da oggi, i dati sulle prestazioni sportive personali acquisiti tramite Huawei Health, così come le informazioni dettagliate del percorso effettuato, possono essere trasferiti senza problemi da Huawei Health al proprio account Strava. Ciò significa anche che gli utenti di Strava possono ora trarre vantaggio da molte delle feature offerte dai wearable Huawei, tra cui la lunga durata della batteria, i dati precisi di rilevamento delle performance grazie alla tecnologia TruSeen e la tecnologia di ultima generazione di localizzazione satellitare con un segnale GNSS a doppia banda a cinque moduli.

Strava è compatibile con tutti gli smartwatch e smart band Huawei, compresi gli ultimissimi Huawei Watch GT 3 Pro e Huawei GT Runner.

Huawei Health Strava: come sincronizzare i dati

Accedi all’app Huawei Health e controlla di avere la versione più aggiornata. Entra nella sezione Scopri e clicca sul banner dedicato a Strava per connettere il tuo account

Oppure:

Esegui l’ultimo aggiornamento di Huawei Health Accedi all’app HUAWEI Health Clicca su “Personale” Seleziona “Gestione della privacy” Seleziona “Condivisione e autorizzazione dei dati” Clicca su “Strava” Clicca su “Connetti a Strava” Verrai reindirizzato al sito web di Strava dove dovrai inserire le tue credenziali di accesso per accedere al tuo account Strava. Autorizza l’app Huawei Health a connettersi al tuo account Strava cliccando su “Autorizza”.

