Huawei Watch GT Runner: il primo smartwatch da corsa professionale

Progettato per l'allenamento scientifico.

Huawei Watch GT Runner è il primo orologio da corsa professionale del brand. Il nuovo smartwatch non è solo l’assistente personale di chi lo indossa, ma anche il suo personal trainer. Con la registrazione dei dati ambientali e fisici Huawei Watch GT Runner è in grado di formulare un piano di allenamento scientifico ed efficace, fornendo agli utenti un’esperienza di fitness completa e professionale.

Huawei Watch GT Runner: caratteristiche

Huawei Watch GT Runner è dotato della nuova tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca Huawei TruSeen 5.0+, che offre monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e della SpO accurato per accompagnare ogni passo dei runner. Il nuovo watch, inoltre, monta la prima antenna nascosta sospesa del settore con posizionamento GNSS con cinque moduli a doppia banda che monitorano accuratamente la traiettoria di corsa e supportano gli utenti per una localizzazione super accurata.

Oltre al potente hardware e al monitoraggio accurato, le funzionalità più attese sono il Running Ability Index e l’Individual Periodical Science Training Programme. Il sistema di allenamento per la corsa professionale Huawei TruSport fornisce agli utenti un’analisi approfondita delle loro performance, offrendo loro una visione complessiva di dati quali intensità di allenamento, volume di allenamento, tempo di recupero, ecc.

Il nuovo sistema di misurazione della capacità di corsa, Running Ability Index, consente agli utenti di valutare oggettivamente le loro performance. Utilizzando la RAI e il carico di allenamento come fulcro dell’Individual Periodical Science Training Programme, ogni runner sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi personali.

Huawei Watch GT Runner supporta il collegamento di fasce cardio per ottenere dati di corsa più completi e professionali. Inoltre, i dati di corsa possono essere condivisi con app di terze parti tramite Huawei Health, consentendo lo scambio di informazioni, una comoda esperienza di visualizzazione di tutte le performance e un allenamento efficiente.

Huawei Watch GT Runner: design

Oltre ad avere un corpo estremamente leggero e al tempo stesso resistente, Huawei Watch GT Runner ha un design molto raffinato ed elegante che rappresenta velocità e passione ed è ispirato alla griglia della presa d’aria delle supercar. Le anse del quadrante scavate, inoltre, aumentano la superficie di contatto con l’aria durante la corsa, così da rendere il watch traspirante e resistente al sudore, per un’esperienza d’uso più confortevole.

Huawei Watch GT Runner è stato creato utilizzando materiali leggeri e confortevoli, come la fibra polimerica ad alta resistenza per il corpo. Sul dispositivo sono presenti una lunetta in ceramica ultraleggera e a una corona in acciaio aerospaziale. Il peso dell’intero corpo dell’orologio è di soli 38,5 g4, un peso appena percettibile per chi lo indossa. Il cinturino in silicone antibatterico fornito con lo smartwatch ha una buona resistenza all’acqua, quindi gli utenti non dovranno preoccuparsi che sudore e sporco vengano a contatto con il cinturino e lo danneggino durante l’allenamento.

Huawei Watch GT Runner: allenamento professionale

Basato su Huawei TruSport, il nuovo GT Runner dispone del Running Ability Index per valutare le prestazioni di corsa. Anche se l’utente non ha raggiunto il proprio record personale o un traguardo specifico, il sistema è in grado di calcolare le prestazioni di corsa in base alla frequenza cardiaca già registrata, al ritmo, alla distanza, alla frequenza e ad altri dati multidimensionali e misurare la RAI per classificare con precisione l’abilità dei runner.

Il GT Runner è inoltre dotato di un piano di regolazione dinamica smart, incentrato sulla RAI e sul carico di allenamento. Inoltre, vengono mostrati anche dati professionali come il livello di fatica, l’indice di allenamento, la pressione di allenamento aerobico/anaerobico per aiutare gli utenti ad analizzare il proprio stato e ad apportare modifiche al piano di training per migliorare i propri risultati.

Sulla base dei dati di analisi del fitness professionale forniti da TruSport, Huawei ha sviluppato l’Individual Periodical Science Training Programme, un programma di formazione scientifica individuale. In base ai dati fisici personali dell’utente e alla cronologia delle sessioni di corsa, combinati con gli obiettivi di allenamento, gli utenti possono personalizzare i piani di corsa sull’app Huawei Health. GT Runner registra e analizza i dati di allenamento dell’utente e identifica in modo intelligente le diverse fasi della corsa dalla fase di resistenza a quella di forza, al ritmo, alla potenza fino alla fase di recupero in base al livello e agli obiettivi di abilità atletiche dell’utente, quindi regola l’intensità dell’allenamento e aumenta gradualmente la durata del training per migliorare le performance dell’utente.

Huawei Watch GT Runner: assistente smart

Huawei Watch GT Runner eredita la potente durata della batteria della famiglia di wearable Huawei, con un’autonomia che raggiunge fino a 14 giorni in modalità smart in scenari di utilizzo tipici e offre una durata di 8 giorni in uno scenario di utilizzo intenso. Con le sue funzionalità intelligenti e umanizzate e le funzionalità di monitoraggio della salute implementate, è l’assistente da polso smart perfetto per ogni runner.

Il GT Runner integra un barometro dell’altitudine, che supporta la funzione bussola per garantire maggiore sicurezza. È in grado di eseguire la riproduzione musicale con auricolari o altoparlanti e ha un largo spazio di archiviazione che può memorizzare fino a 500 brani. Inoltre, lo smartwatch supporta il monitoraggio della salute per tutto il giorno, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’alert per il rilevamento di una frequenza cardiaca anormale. Per espandere ulteriormente gli scenari di utilizzo, GT Runner è alimentato da HarmonyOS 2.1, con il suo ricco ecosistema di applicazioni10, in ambito viaggi, giochi, lifestyle, intrattenimento e lavoro.

Huawei Watch GT Runner è disponibile a partire da 299,90 euro con inclusi gli auricolari True Wireless Bluetooth Huawei FreeBuds 4i e, solo su Huawei Store, il cinturino Huawei in omaggio.

