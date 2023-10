Per celebrare i primi 40 anni del sub-brand Ninja, Kawasaki Italia torna ad organizzare un Trofeo Monomarca Ninja Trophy ZX-4RR 2024 in cui la protagonista sarà appunto la nuova Kawasaki Ninja Trophy ZX-4RR 2024. Tuttavia il trofeo sarà articolato su cinque Round all’interno del Campionato Italiano Velocità nei principali circuiti italiani e con moto prettamente di serie.

Il trofeo sarà organizzato da K-Racing Sports per conto della filiale italiana della Casa di Akashi, che ha affidato a questo partner tutti gli aspetti logistico-organizzativi. Come detto, la protagonista indiscussa sarà la Ninja Trophy ZX-4RR 2024, la nuova Supersport verdona, una proposta unica all’interno del segmento tra le sportive di media cilindrata.

Spinta dal nuovo motore 4 cilindri in linea da 399cc, eroga una potenza di 80 CV a 14.500 giri/min (con RAM-Air). Inoltre, il limitatore si attesta incredibilmente oltre i 15.000 giri/min, caratteristica chiave che la pone in cima alla lista dei desideri di giovani piloti. La nuova Ninja è dotata di un telaio ispirato alle Superbike che corrono nel mondiale, con pacchetto elettronico da categoria superiore, quick-shifter e di uno schermo LCD a colori, che integra una funzione track-mode per visualizzare tempi sul giro, posizione del cambio e giri motore.

Per competere in questo trofeo, le moto partecipanti saranno dotate di un Kit Racing di cui le principali componenti sono: carenatura completa, scarico completo, set pneumatici, kit completo protezioni motore, kit manubrio e pedane, leva freno e frizione e relative protezioni, filtro aria.

Informazioni Trofeo Kawasaki Ninja Trophy ZX-4RR 2024

A seguire tutte le informazioni sul Trofeo Kawasaki Ninja Trophy ZX-4RR 2024.

Costo Iscrizione + KIT: euro 5.900 (IVA Esclusa)

Prezzo moto: euro 9.690 (Listino al Pubblico)

Dove compro la moto?: Dealer Ufficiali Kawasaki

Disponibilità: Da Ottobre nelle Concessionarie

Montepremi: Premiazione ogni Round

Servizio assistenza in pista: Personale Tecnico

Tutor per la formazione: Piloti Professionisti

Premiazioni e Classifica Finale: Rider / Team / Dealer

