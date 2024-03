Le 10 auto a noleggio per la città

Analizziamo le offerte per 10 auto a noleggio ideali per la città: molte di loro sono ibride o elettriche. Il noleggio a lungo termine, comprendendo i servizi e la ricarica, può essere un’opportunità per chi vuole guidare per la prima volta una vettura a zero emissioni.

Il noleggio auto a lungo termine per privati è un’opportunità da considerare per chi desidera guidare una citycar. Certo, bisogna saper valutare le varie offerte, ma di sicuro l’auto a noleggio può rappresentare una soluzione per chi percorre un numero limitato di km mensili in ambito urbano e, allo stesso tempo, per chi vuole avvicinarsi ai modelli elettrici.

Il vantaggio del noleggio dell’auto elettrica, infatti, risiede soprattutto nella possibilità di includere la ricarica e altri servizi come la manutenzione e l’assicurazione nel contratto. E i modelli a basse emissioni sono spesso pensati proprio per le esigenze cittadine. Ecco perché molte auto a noleggio che prenderemo in considerazione in questo articolo sono elettriche o ibride. Fatta questa premessa, vi presentiamo le offerte di 10 auto a noleggio ideali per la città.

Le auto a noleggio per la guida cittadina

Fiat Panda Hybrid

Partiamo dalla Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia. La versione Hybrid è equipaggiata con il Firefly aspirato a tre cilindri, una scelta che porta con sé una serie di vantaggi significativi in termini di consumi. Questo motore, caratterizzato da una cilindrata di 1.0 litri, è in grado di erogare una potenza massima di 70 cavalli a 6.000 giri/minuto e una coppia di 92 Nm.

La Fiat Panda ibrida è disponibile con il noleggio a lungo termine Leasys con un canone mensile di 255 euro, Iva inclusa, e anticipo di 3.903 euro, nell’intervallo 48 mesi/60.000 km.

Toyota Yaris

La gamma di propulsori ibridi della Toyota Yaris si è recentemente ampliata con l’introduzione di un nuovo powertrain da 1.5 litri e 130 cavalli, che promette prestazioni ancora più dinamiche. Tuttavia, la versione in esame, la Toyota Yaris Active, mantiene l’affidabile motore ibrido da 116 cavalli e 120 Nm di coppia.

Con Kinto la Toyota Yaris Hybrid è offerta a noleggio a lungo termine con un canone di 259 euro al mese, Iva inclusa, e anticipo di 4.500 euro, nell’intervallo 48 mesi/40.000 km.

Renault Twingo elettrica

La Renault Twingo elettrica è ormai un classico nell’ambito delle citycar. La vettura è equipaggiata con un motore elettrico che eroga una potenza massima di 60 kW, equivalente a 82 Cv, e una coppia di 160 Nm. Queste caratteristiche assicurano prestazioni pronte e reattive, pensate per le esigenze del traffico cittadino.

Arval offre sulla Renault Twingo Electric un canone di 309 euro al mese, Iva inclusa, con anticipo di 5.000 euro, nell’intervallo 36 mesi/30.000 km. Tra i servizi inclusi, manutenzione, copertura assicurativa, assistenza e soccorso stradale e Energy Card.

Fiat 600 Hybrid

Fiat 600 Hybrid è l’ultima nata nella gamma del Costruttore nazionale. Un modello che rappresenta un chiaro esempio di come la tecnologia ibrida possa essere integrata in modelli che uniscono praticità e filosofia di marca, confermando l’impegno della Casa confronti di soluzioni di mobilità sostenibile.

Con Leasys, la versione Mild Hybrid 1.2 da 100 Cv è offerta a 414 euro al mese, Iva esclusa, e anticipo zero, nell’intervallo 48 mesi/40.000 km. Tra i servizi inclusi nel canone, ci sono copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale e servizio di manutenzione ordinaria.

Dacia Spring

La Dacia Spring è l’elettrica economica del marchio romeno. Con il suo piccolo motore a zero emissioni e le dimensioni ridotte, è una vera citycar. Equipaggiata con un motore da 45 Cv o 65 Cv, questa vettura, recentemente rinnovata, garantisce un’autonomia di oltre 220 km, assicurando un’esperienza di guida senza preoccupazioni per lunghi tragitti.

Inoltre, con funzionalità all’avanguardia come la ricarica bidirezionale, la Dacia Spring si presenta come un’opportunità per chi vuole avvicinarsi all’elettrico. Con Arval la Spring è disponibile a 299 euro al mese, Iva esclusa, con anticipo di 4.000 euro, nell’intervallo 36 mesi/30.000 km.

Fiat 500 elettrica

La Fiat 500 elettrica rappresenta il modello ambasciatore del marchio nel mondo delle auto a batteria. Come abbiamo visto, oltre a essere ideale per la città, con l’autonomia di oltre 300 km, può essere anche usata per viaggi più lunghi. E rimane un modello iconico. Oltre che con le classiche formule di finanziamento, la Fiat 500 elettrica Red è disponibile con la formula Noleggio Chiaro di Leasys, che consente di stabilire il valore futuro di rivendita al momento della stipula del contratto: 309 euro al mese, Iva esclusa, e anticipo di 4.999 euro per 36 mesi/30.000 km. Al termine del contratto, chi la noleggia la potrà acquistare al prezzo di 12.691 euro, Iva esclusa.

Kia Picanto

Kia Picanto è una delle citycar più economiche sul mercato: il cuore propulsore di questa vettura è rappresentato da un motore 1.0 litri capace di erogare una potenza di 67 cavalli, garantendo un’esperienza di guida agile e dinamica. Al centro del cruscotto trova posto il sistema di navigazione Kia, dotato di un display da 7 pollici, che offre funzionalità avanzate per guidare con sicurezza e precisione verso la destinazione desiderata. Con la formula di noleggio Kia Renting, la Picanto è offerta a 230 euro al mese, Iva esclusa, con anticipo di 2.000 euro, nell’intervallo 36 mesi/36.000 km.

Citroën C3

La Citroën C3, nonostante le sue dimensioni contenute di soli quattro metri, si distingue per la sua spaziosità interna, offrendo un ambiente abitabile confortevole anche per lunghi viaggi. Con il suo posto guida rialzato, regala al conducente una visuale panoramica della strada, aumentando il senso di sicurezza e controllo durante la guida.

Inoltre, presenta soluzioni uniche e originali come gli airbump posizionati sulle fiancate, che non solo conferiscono un tocco di stile distintivo, ma offrono anche una protezione aggiuntiva contro urti e graffi. Il motore da 83 Cv la rende particolarmente adatta per la guida cittadina. Con la formula Noleggio Chiaro di Leasys, la C3 è disponibile con un canone mensile di 267 euro, Iva inclusa, e anticipo di 3.659 euro. Durata: 36 mesi/45.000 km.

Opel Corsa

La Opel Corsa non è una vera e propria citycar ma con le sue dimensioni contenute può essere un’ottima soluzione per la città. Specie nella versione 1.2 con cambio manuale, che è offerta anche con la formula del noleggio a lungo termine. Leasys, con Noleggio Chiaro, la propone a 365 euro al mese Iva inclusa, con anticipo di 3.415 euro, per 36 mesi/45.000 km. Un canone interessante, perché si tratta di un modello km0.

Lynk & Co 01

Chiudiamo il quadro con la Link & Co 01 che, pur non essendo un’auto da città, a noleggio può diventare una soluzione anche per la guida cittadina. La cugina della Volvo XC40 ha un motore ibrido plug-in ed è disponibile con diverse formule di renting, a scelta del cliente.

La più interessante in ambito cittadino è la formula da 10.000 km all’anno, caratterizzata da un canone di 513 euro al mese per 5 anni. Sono inclusi manutenzione ordinaria, assistenza stradale e bollo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD