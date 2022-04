Bertram Yacht 2022: il leggendario marchio americano sbarca in Europa

Nasce una nuova divisione Bertram Europe per la costruzione di imbarcazioni Bertram in Italia.

Bertram Yacht 2022: il leggendario marchio americano specializzato nella costruzione di sportfisherman, dal 2015 di proprietà della famiglia Gavio e parte del gruppo Baglietto, sbarca in Europa: una nuova divisione Bertram opererà presso il sito produttivo Baglietto di Marina di Carrara e si occuperà della costruzione e commercializzazione del brand in Italia ed Europa.

Bertram Yacht 2022: la divisione Europa

La produzione in Italia nasce dalla volontà di poter soddisfare le numerose richieste di imbarcazioni Bertram da parte degli appassionati del vecchio continente e non andrà a toccare il dna del brand, che rimarrà assolutamente Made in Usa.

Le attività della neonata divisione Bertram in Europa si inaugura con la vendita di un 35” commissionato dal Dott. Andy Bianchedi, appassionato velista ed armatore di lungo corso, che ha scelto questo modello che verrà prodotto a Carrara in una “limited edition”. L’imbarcazione sarà consegnata nella primavera 2023.

Bertram Yachts viene fondata nel 1960 quando Dick Bertram, yacht broker, pilota di vela d’altura e di motoryacht da corsa, costruisce il primo Bertram: il 31’ Moppie. Costruito per replicare lo scafo DEEP-V che aveva infranto tutti i record nel 1960 nella Miami – Nassau Ocean Race a motore, il Bertram 31 da’ il via ad una linea di imbarcazioni da pesca sportiva, fino agli 80’ che sarebbe stata riconosciuta da tutti per le eccellenti doti di navigazione e tenuta di mare in condizioni inclementi.

L’azienda e la sua leggenda crescono grazie a molti modelli degni di nota, tra i quali si contano il Bertram 28, il 46 ed il 54 che lasciano il segno nel mondo della pesca. Nel 2015 Bertram viene acquisita da un gruppo capitanato da Beniamino Gavio.

