Fiat Panda a noleggio per privati: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di noleggio per privati su Fiat Panda Hybrid proposta da Leasys con la formula Be Free: canone mensile, servizi inclusi, a chi conviene e a chi no in confronto con le tradizionali formule di acquisto e finanziamento.

Fiat Panda, lo sappiamo, è da tempo l’auto più venduta in Italia. Oltre che con la classica offerta di finanziamento, questo mese la versione ibrida è disponibile anche con la formula del noleggio a lungo termine per privati. La promo di Leasys prevede un canone di 255 euro al mese, con possibilità di restituire la vettura dal dodicesimo al quattordicesimo mese senza penali.

Ecco tutti i dettagli sui servizi inclusi e un approfondimento su quando il noleggio della Fiat Panda ibrida può essere conveniente e, invece, quando potrebbero convenire maggiormente altre formule come acquisto o finanziamento.

Fiat Panda ibrida: caratteristiche tecniche

La Fiat Panda Hybrid dal 2021 ha abbracciato il sistema ibrido leggero, aprendo un varco verso l’elettrificazione a una vasta platea di consumatori: offre tutti i benefici di un’ibrida compatta, leggera e accessibile. Come la cugina Fiat 500, è equipaggiata con un powertrain Mild Hybrid a benzina.

Il motore scelto è il Firefly aspirato 1.0 a tre cilindri, che sviluppa 70 cavalli a 6.000 giri/minuto e 92 Nm di coppia, abbinato a un sistema BSG -Belt integrated Starter Generator con un generatore/alternatore a cinghia e un impianto elettrico da 12 Volt. Il sistema garantisce consumi medi dichiarati di 4,8 litri/100 km e emissioni di CO2 a partire da 108 g/km.

Fiat Panda Hybrid: l’offerta di noleggio per privati

Ecco tutti i dettagli dell’offerta su Fiat Panda 1.0 Firefly Hybrid:

Canone mensile: 255 euro, Iva inclusa

255 euro, Iva inclusa Anticipo: 3903 euro, Iva inclusa

3903 euro, Iva inclusa Durata: 48 mesi

48 mesi Chilometraggio: 60.000 km

60.000 km Servizi inclusi: copertura RCA con penale risarcitoria, copertura furto e incendio con penale risarcitoria, servizio di riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria , assistenza stradale , servizio di infomobilità I-Care per monitorare l’auto da remoto, utilizzo gratuito dell’ app Leasys Umove per la gestione del noleggio.

copertura con penale risarcitoria, copertura con penale risarcitoria, servizio di con penale risarcitoria, , , servizio di infomobilità per monitorare l’auto da remoto, utilizzo gratuito dell’ per la gestione del noleggio. Possibilità di restituire l’auto: dal 12° al 24° mese di noleggio, senza penalità e con il preavviso di almeno 30 giorni.

Conviene davvero?

Come abbiamo già visto per la Lynk & Co 01, ci sono vari parametri che possono determinare o meno la convenienza del noleggio, a seconda delle varie esigenze.

A chi può convenire il noleggio

Certamente il noleggio a lungo termine della Fiat Panda ibrida può essere una scelta conveniente per te se hai necessità di determinare con certezza e in anticipo tutti i costi: il canone mensile include anche l’Iva e comprende un ampio spettro di servizi, inclusa la manutenzione straordinaria e le coperture assicurative, seppur con la variante della penale risarcitoria.

Inoltre si tratta di un’offerta flessibile, dato che, in caso, dopo averlo sperimentato, il noleggio non faccia per te o le tue esigenze siano cambiate nel tempo, hai l’opportunità di restituire la vettura senza penali dopo un anno. Non da ultimo, il chilometraggio incluso, 60.000 km in quattro anni, concede un buon margine di tranquillità per l’utilizzo cittadino di questa vettura.

A chi il noleggio potrebbe non convenire

Di contro il noleggio a lungo termine di Fiat Panda potrebbe non essere conveniente se non hai la possibilità di sborsare un anticipo rilevante, quasi 4000 euro, e di impegnarti per quattro anni a versare un importo mensile di 255 euro.

Sicuramente con la formula del finanziamento la rata diventa più bassa, naturalmente senza servizi inclusi, e ci sarebbe l’opportunità di acquistare la vettura al temine dell’accordo. Fattore quest’ultimo importante se percorri non più di 15.000 km all’anno e pensi di tenere la vettura per almeno un decennio.

Copyright Image: Sinergon LTD