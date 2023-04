Da CATL una ultra batteria da 500 Wh/kg per auto e aerei

CATL ha lanciato la sua nuova batteria al litio ultra-condensata, che promette di stabilire un nuovo standard per la densità di energia specifica. La batteria è stata presentata al Salone di Shanghai, e secondo CATL può raggiungere una densità di energia specifica fino a 500 Wh/kg, superando di gran lunga le batterie al litio presenti oggi sul mercato.

La nuova batteria utilizza materiali catodici ad alta densità di energia, materiali anodici innovativi, separatori e processi di produzione innovativi. Inoltre, utilizza elettroliti ultra-condensati biomimetici altamente conduttivi per costruire una struttura di rete auto-adattativa a livello micron, che può regolare le forze interattive tra le catene, migliorando le prestazioni, l’efficienza e la stabilità.

CATL sta già collaborando con costruttori di aerei elettrici per soddisfare gli standard di sicurezza e qualità di grado aeronautico. La batteria ultra-condensata potrebbe essere particolarmente interessante per gli aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale eVTOL, ma anche per gli aerei passeggeri a ala fissa, poiché offre un notevole aumento dell’autonomia.

CATL afferma di poter raggiungere la produzione di massa della batteria ultra-condensata in breve tempo e prevede di mettere in produzione una versione dedicata all’uso automobilistico entro la fine dell’anno. Tuttavia, non è ancora noto quale sarà la densità di energia specifica di questa versione.

Nonostante ci siano state molte tecnologie di batterie di nuova generazione che promettono densità di energia elevate negli ultimi anni, poche di queste sono arrivate sul mercato. Tuttavia, la batteria ultra-condensata di CATL sembra essere pronta per la produzione di massa nei prossimi mesi, il che rappresenta una notizia decisamente positiva per tutto il settore.

