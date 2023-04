Aleck Punks: il primo sistema auricolare di cuffie wireless per la bici

Aleck lancia l’attesissima prevendita su Kickstarter del nuovo Aleck Punks, il primo sistema auricolare “near-ear” (vicino all’orecchio) audio e di comunicazione wireless per ciclisti.

Aleck Punks: come funziona e caratteristiche

Punks si aggancia saldamente alle cinghie dei caschi e offre un suono cristallino e una comunicazione di gruppo illimitata, in modo che i mountain biker, i gravelisti e i ciclisti su strada possano ascoltare musica e parlare tra loro, lasciando le orecchie scoperte per mantenere la propria consapevolezza durante la pedalata.

Aleck’s Party Mode — una modalità di comunicazione di gruppo sempre aperta — è una caratteristica fondamentale del Punks. Con la modalità Party Mode attivata, i ciclisti non hanno bisogno di rallentare o di girare la testa per parlare tra loro; possono concentrarsi sulla corsa e continuare a condividere lazzi, fischi, urla con i compagni di pedalata, come se stessero pedalando spalla a spalla. Il raggio d’azione illimitato significa che chiunque sia collegato al gruppo tramite l’App di Aleck può partecipare alle conversazioni, sia che si trovi sullo stesso sentiero, sia che si trovi a chilometri di distanza, sia che si trovi proprio in un altro luogo!

I Punks sono leggeri, con un peso di 16 grammi ciascuno, e sono venduti in coppia per essere indossati su entrambi i cinturini del casco, per un audio bilanciato a ciascun orecchio. Non interferiscono con la guida o la visione e forniscono un suono mirato e di alta qualità senza rumori molesti/inquinamento acustico. I Punks possono essere utilizzati in qualsiasi condizione esterna grazie agli auricolari/altoparlanti “near-ear” sapientemente sintonizzati e ai doppi microfoni che bloccano il vento e garantiscono una comunicazione chiara, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

L’applicazione gratuita di Aleck (disponibile su iOS e Android) è alla base delle caratteristiche dei Punks, tra cui la facilità di comunicazione di gruppo attraverso la modalità Party Mode a canale aperto con un numero illimitato di partecipanti, il Push-To-Talk in stile walkie-talkie e la localizzazione in tempo reale dei membri del gruppo tramite Friend Finder, per raggiungere facilmente un compagno che ci superato.

I Punks possono essere prenotati visitando il sito Kickstarter di Aleck. Punks è il primo sistema audio e di comunicazione “near-ear” wireless dell’industria ciclistica, e migliora l’esperienza in bici. Sono disponibili varie opzioni di pacchetti. Il prodotto arriverà sul mercato europeo all’inizio dell’estate 2023 al prezzo di vendita di 149,90 euro.

