UM Motorcycles lancia la nuova Gamma 2024 ad EICMA

UM Motorcycles ha svelato la sua linea 2024 all’EICMA 2023, introducendo nuovi modelli ed aggiornamenti. La serie Renegade, conosciuta per le sue Cruiser di varie cilindrate, ha subito miglioramenti sia in termini di design che di tecnologia. La nuova collezione include la Renegade ST 300 per il mercato europeo, oltre alle DSR EX 300, DSR SM 300, DSR Rally 300 e DSR Road 300.

Fondata nel 1999 e basata a Miami, Florida, UM Motorcycles produce motociclette e scooter tra i 125 cm3 e i 300 cm3. I modelli variano dagli iconici American Cruisers, sotto il marchio Renegade, ai Dual Sport sotto il marchio DSR.

Il segmento Cruiser di UM comprende una la gamma Renegade. Questa include vari modelli come Renegade Sport, Vegas, Commando, Freedom, Classic e la nuova ST. Tutti condividono telaio e motori, ma si distinguono per design e stile. Sono pensati per piloti principianti ma anche per esperti che cercano moto leggere, performanti e accessibili, guidabili con patente A2. Nel 2024, queste saranno dotate di un display TFT a colori da 7 pollici con connessione Bluetooth, permettendo di visualizzare sullo schermo informazioni come navigazione, chiamate, media e altro. Altre caratteristiche includono una retrocamera e un sistema TPMS per la pressione degli pneumatici.

La Renegade ST 300, una Sport Cruiser full optional, dispone di caratteristiche come casse audio Bluetooth per un’esperienza di guida unica. La nuova Renegade ST è disponibile sia in versione 300 cm3 che 125 cm3. Offre un’esperienza di guida confortevole con funzionalità come ABS, display TFT, TPS, retrocamera, presa USB, altoparlanti Bluetooth, sella bi-posto, cavalletto centrale, pedane e protezioni motore. La carena frontale conferisce uno stile distintivo.

Le UM DSR “dual purpose” sono ideali per la città e per l’off-road. I modelli includono DSR EX 125 cm3 enduro e DSR SM 125 cm3 super-motard, pensati per offrire divertimento e performance a costi contenuti.

La gamma si è ampliata con le DSR EX 300, DSR SM 300, DSR RALLY 300 e DSR ROAD 300. Questi modelli offrono prestazioni equilibrate sia per la città che per percorsi extraurbani.

Le DSR RALLY 300 e DSR ROAD 300 sono avventure di dimensioni contenute e potenza limitata. La DRS RALLY 300, presentata come prototipo all’EICMA, include caratteristiche come ruote a raggi, sistema frenante ABS, forcella a steli rovesciati e display TFT a colori. La DSR ROAD 300 è più adatta all’uso stradale, con ruote in lega e forcella tradizionale, disponibile in varie colorazioni.

