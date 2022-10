Aircode DRS Alpine: le biciclette in edizione limitata

Bicicletta Aircode DRS Alpine: da sempre impegnati sul fronte delle prestazioni e della tradizione, Lapierre e Alpine condividono gli stessi valori che si traducono rispettivamente in biciclette e auto eccezionali, dal design esclusivo e dallo spirito incentrato sulle competizioni. Questa collaborazione si concretizza nella commercializzazione di biciclette esclusive con un design specifico firmato Lapierre x Alpine.

Il primo modello Lapierre x Alpine, l’Aircode DRS Alpine vanta finiture esclusive che riprendono i dettagli della nuova Alpine A110 R, come i colori: Blue Racing Mat per il telaio e Deep Black per gli emblemi.

Realizzata con tre tipi di fibra di carbonio unidirezionale e dotata dei migliori componenti oggi disponibili sul mercato per esaltare la sensazione di velocità e spingere al massimo le prestazioni, il modello speciale Aircode DRS Alpine è sviluppato ed assemblato nello stabilimento di Digione.

Proprio come la nuova Alpine A110 R, che vanta con orgoglio tutta la leggerezza acquisita grazie ai componenti interamente in fibra di carbonio, l’Aircode DRS SE Alpine presenta strati di carbonio UD SL a livello di forcella, tubo obliquo e canotto della sella.

Con sole 110 unità numerate in tutto il mondo, il prezzo di vendita di questa edizione limitata è di € 9.000 IVA inclusa con consegna prevista per inizio 2023.

