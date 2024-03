Canyon Pathlite:ON: e-bike per cicloturismo e avventure off-road

Scopri le nuove e-bike Canyon Pathlite:ON, perfette per la città e il fuoristrada. Motore e batteria Bosch e funzionalità avanzate per ogni avventura.

Il colosso tedesco aggiorna la gamma e-bike per cicloturismo con nuovi modelli Canyon Pathlite:ON, ideali sia per la città che per l’avventura off-road.

Le nuove e-bike Canyon Pathlite:ON SL e SUV vantano motori Bosch e accessori bici di alta qualità. Grazie all’app Bosch eBike Flow, gli utenti possono sfruttare funzionalità avanzate come il GPS e un sistema di allarme bicicletta. La Pathlite:ON SL offre fino a 85 km di autonomia con una singola carica e la possibilità di aggiungere una batteria supplementare.

LA Pathlite è inoltre la prima bici Canyon adatta per seggiolini per bambini, grazie alla compatibilità con il portapacchi posteriore MIK HD e il sistema di montaggio QL3.1 di Ortlieb. Con luci anteriori e freni a disco Magura o Shimano, oltre a pneumatici Schwalbe G-One Ultrabite, la Pathlite:ON SL è pronta a percorrere per ogni terreno.

La Pathlite:ON SUV, con il suo potente motore Bosch Performance Line CX con 85 Nm di coppia e batteria da 750 Wh, offre una guida confortevole grazie al reggisella telescopico e alla forcella ammortizzata. Entrambe le versioni sono disponibili in configurazioni standard o step-through, con la SUV che introduce l’ABS Bosch per una frenata più sicura.

Listino Prezzi

La versione standard Pathlite è declinata in tre versioni, sei invece sono le versioni della versione SUV.

Canyon Pathlite:ON SL: Prezzi

Pathlite:ON 4 SL: 2.699 euro

Pathlite:ON 6 SL: 2.999 euro

Pathlite:ON 8 SL LTD: 3.699 euro

Canyon Pathlite:ON SUV: Prezzi

Pathlite:SU 4 SUV: 2.999 euro

Pathlite:SU 5 SUV: 3.399 euro

Pathlite:SU 6 SUV: 3.799 euro

Pathlite:SU 7 SUV: 4.399 euro

Pathlite:SU 8 SUV: 4.999 euro

Pathlite:SU 9 SUV: 5.999 euro

Copyright Image: Sinergon LTD