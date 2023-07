Fantic MX Black Edition 2024 è la nuova gamma che eredita ancora più particolari e tecnologia dalle vittoriose sorelle dei team Fantic Racing nei maggiori campionati per garantire a ogni pilota la qualità di una moto Factory appena uscita dal reparto corse.

La nuova livrea è completamente ispirata a quella dei modelli dei piloti dei team ufficiali Fantic Racing. L’estetica della nuova lineup è caratterizzata da platiche e sovrastrutture nere con nuove grafiche neon yellow che la rendono ancora più elegante, ma aggressiva.

Fantic presenta la gamma 2024 con un’edizione di lancio disponibile solo in quantitativi limitati che include oltre alla moto stessa

anche un racing Kit studiato e concepito per i piloti più esigenti.

Non cambia invece la composizione della gamma, 4 i modelli nella famiglia cross: XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T, XXF450 4T.

Fantic MX Black Edition 2024: Racing Kit

Fornito in dotazione con la moto come equipaggiamento aggiuntivo e incluso nel prezzo di listino, il launch kit va ad agire principalmente su ciclistica ed ergonomia, utilizzando esattamente la stessa componentistica dei campioni Fantic Racing dei team ufficiali MX.

Viene rivoluzionato completamente l’impianto frenante con un disco anteriore flottante Newfren da 270mm mentre al posteriore monta un disco asolato da 240mm. Un kit di pastiglie sinterizzate Fantic Racing completa la dotazione freni. Il Factory Feeling è esaltato dal manubrio Reikon da 28mm e un kit manopole Domino lock-on antirotazione.

Viene fornita una corona addizionale per garantire sempre la giusta rapportature in base ai circuiti di MX. A protezione della corona e catena nel kit è presente una guida catena appositamente progettata per le corse. La livrea ufficiale viene ripresa anche nella componentistica anodizzata rossa per l’impianto frenante e il carico olio motore.

Fantic MX Black Edition 2024: XX125

Un 125cc super performante e reattivo, alimentato dal carburatore Kehin da 38mm che, grazie al Powerjet controllato da una elettrovalvola, aumenta ancora di più le prestazioni in pista. Il telaio in alluminio a semi-doppia culla assicura il miglior rapporto rigidità/leggerezza possibile, grazie ad un peso di solo 8kg.

Le sospensioni Kayaba con forcella SSS (Speed Sensitive System) da 48mm., da anni punto di riferimento nel mondo off-road, non necessitano di presentazioni. La centralina CDI, sviluppata direttamente dal reparto corse Fantic, garantisce la combustione perfetta ad ogni regime gestendo elettronicamente gli anticipi di accensione.

XX125 nasce di serie con due mappe motore selezionabili da manubrio. La Mappa Soft ritarda i tempi di accensione addolcendo l’erogazione ed è indicata per i terreni più insidiosi, senza rinunciare all’adrenalina della potenza massima.

Fantic MX Black Edition 2024: XX250

Cuore pulsante della XX250 è il pistone che gode dello sviluppo del Fantic Racing MX, grazie all’esperienza sulle piste di tutto il mondo. Con l’impianto di scarico e centralina Fantic a doppia mappatura XX250 diventa ancora più potente ed esplosiva quando serve, ma l’eccezionale ciclistica la rende maneggevole e gestibile. Un’arma estremamente potente, ma equilibrata. Precisione e reattività ai vertici della categoria grazie al leggerissimo telaio in alluminio, per consentire a tutti i piloti di dare il massimo in ogni condizione di guida.

Fantic MX Black Edition 2024: XXF250

Una moto top di gamma, con Traction Control, Launch Control e app WiGET di serie. Lo scarico è bello e performante con silenziatore in titanio dal peso di solo 1kg. Il layout compatto del motore garantisce la massima efficienza d’esercizio. Il cilindro inclinato all’indietro

centralizza al massimo le masse per una maneggevolezza e a un’agilità estreme, per far felice tutti i crossisti, dall’amatore al più smaliziato.

La XXF250 è una moto smart perché grazie all’app dedicata “WiGET”, è come avere più moto in una. Con un semplice click sul tuo smartphone l’ECU della moto si setta su una delle mappe sviluppate da Fantic Racing, oppure puoi crearti il tuo setup motore ideale a ogni tipo di terreno e a ogni tipo di condizione ambientale.

Fantic MX Black Edition 2024: XXF450

La XXF450 è pronta a stupire. Una moto che vanta potenza e aggressività illimitate, senza rinunciare però a versatilità, agilità e controllo. La trazione e coppia espressa da questo quattroemmezzo è bilanciata da un grande controllo e gestione del veicolo che permette di sfruttare le sue enormi qualità appieno. La centralina è RX1Pro Athena-GET è sviluppata dal Reparto Corse Fantic Racing: una centralina da gara montata su una moto di serie.

A manubrio è disponibile uno switch che permette di selezionare la mappatura ideale. Fantic propone 3 possibili setting differenti: Standard, Hard e Soft che possono inoltre essere personalizzate secondo le proprie esigenze. La ricetta per il divertimento è cavalleria “quanto basta”, ma potente dove serve e sempre gestibile per poterla sfruttare. La voce profonda esce dallo scarico creato in collaborazione con Arrow.

Le caratteristiche ciclistiche derivano dall’esperienza del Fantic Racing Team nelle competizioni. Una vita snella permette di controllare meglio la XXF450 per il massimo del comfort. Le sovrastrutture facilitano i movimenti in sella garantendo subito un ottimo feeling con la moto. Convogliatori e fianchetti sono funzionali ed ergonomici, consentendo libertà di movimento e di controllo del mezzo in ogni situazione.

Il serbatoio ha la capacità di 6,2 litri. Il paracoppa e i paramani sono di serie. In sella alla Fantic XXF450 è tutto sotto controllo con Traction Control, Launch Control e app WiGET di serie, per una moto unica regolata secondo i propri gusti.

I prezzi di listino (IVA inclusa):

XX 125 BLACK EDITION 2T 8.590 €

XX 250 BLACK EDITION 2T 9.490 €

XXF 250 BLACK EDITION 4T 9.590 €

XXF 450 BLACK EDITION 4T 10.990 €

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.