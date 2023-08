La nuova gamma moto Yamaha YZ 2024 festeggia i 50 anni di successi da quando i primi modelli YZ Yamaha hanno lasciato il segno nel mondo delle gare di motocross. YZ250F, YZ450F, YZ250 e YZ125 sono gli esclusivi modelli dell’edizione 50 anniversario, caratterizzate da una scocca bianca, selle viola, cerchi neri e grafica viola/rosa in stile rétro.

Gamma moto Yamaha YZ 2024: la nuova generazione della YZ250F

Per il 2024, Yamaha presenta la YZ250F di nuova generazione, dotata di un nuovissimo telaio basato sulla YZ450F, una scocca ultra compatta, maggiore potenza alle medie e alte velocità e capacità di messa a punto migliorate grazie alla nuova app Power Tuner. Mantenendo i punti di forza apprezzati del modello esistente, la YZ250F del 2024 è progettata per rendere la guida più facile, più fluida e più veloce.

La nuova generazione della YZ250F è equipaggiata con un nuovissimo telaio in alluminio, che fornisce più leggerezza, migliore manovrabilità e maggiore risposta, consentendo al pilota di spingere oltre i propri limiti e sfruttare al meglio la potente coppia a regimi medio-bassi della YZ250F.

Il miglioramento principale del nuovo telaio leggero è il riposizionamento del piantone dello sterzo, ora è più basso di 15 mm. Questo cambiamento migliora la maneggevolezza e consente cambi di direzione più rapidi. Il modello 2024 presenta una scocca completamente nuova che, come il nuovo telaio, si ispira al design dell’ultima YZ450F.

La nuova sella senza cuciture è più stretta di 6 mm e anche molto più piatta. Il parafango anteriore compatto con un nuovo design promuove un migliore flusso d’aria ai radiatori migliorando il raffreddamento, mentre il parafango posteriore corto e piatto e i pannelli laterali sottili migliorano ulteriormente l’aspetto più compatto e leggero di questi modelli a 4 tempi da 250 cc di nuova generazione.

Il motore della YZ250F è famoso per la sua forte coppia a bassi e medi regimi e l’elevato allungo. La YZ250F del 2024 è dotata di un nuovo sistema di controllo trazione che offre due livelli di assistenza oltre a una funzione di disattivazione. Questo sistema, controllato tramite la nuova app Power Tuner, è progettato per offrire al pilota un maggiore controllo su fondi bagnati e, impedendo alla moto di perdere completamente trazione, consente al pilota di concentrarsi completamente sulla pista.

La YZ250F è dotata di un nuovo Launch Control System con funzione “Rev limit” che offre al pilota la possibilità di impostare un regime massimo compreso tra 6.000 giri/min e 11.000 giri/min in incrementi di 500 giri/min. Il sistema Launch Control permette al pilota di concentrarsi completamente sull’holeshot andando a tutto gas.

La YZ250F è disponibile a partire da ottobre 2023 e sarà presentata in Icon Blue con una nuova grafica. La YZ250F edizione 50 anniversario è disponibile a partire da ottobre 2023 e sarà presentata in Anniversary White.

Gamma moto Yamaha YZ 2024: il modello 450 più leggero, più snello e più veloce

Il modello 2024 presenta una nuova grafica ed è affiancato dall’esclusivo modello YZ450F edizione 50 anniversario. Con i colori storici che celebrano i 50 anni della YZ, questo modello esclusivo è caratterizzato da una scocca bianca, una sella viola, una grafica viola/rosa ispirata agli anni ’90 e cerchi neri.

La YZ450F è disponibile a partire da luglio 2023 e sarà presentata in Icon Blue con una nuova grafica. La YZ450F edizione 50 anniversario è disponibile a partire da agosto 2023 e sarà presentata in Anniversary White.

YZ250 a 2 tempi: 50 anni di vittorie

Dotata di un agile telaio e di un potente motore YPVS a 2 tempi da 250 cc, la YZ250 è la migliore moto da corsa per migliaia di motociclisti in tutto il mondo. Disponibile in Icon Blue con una nuova grafica, la YZ250 2024 è affiancata dal nuovo modello YZ250 edizione 50o anniversario che commemora i 50 anni dalla prima YZ di serie. Caratterizzata da una scocca in White Anniversary ispirata agli anni ’90, una grafica di colore viola/rosa, una sella viola e cerchi neri, questa esclusiva moto a 2 tempi rende omaggio a mezzo secolo di storia delle moto da cross YZ.

Yamaha YZ125 2024

Spinta da un compatto motore 125 cc con valvola YPVS, alloggiato in un telaio in alluminio super agile, questa moto offre a qualsiasi giovane aspirante pilota ufficiale le prestazioni e l’affidabilità necessarie per vincere.

La YZ125 del 2024 presenta una scocca in Icon Blue con una nuova grafica e si unirà alla serie a 2 tempi dal modello YZ125 edizione 50 anniversario , caratterizzata da una scocca bianca, una sella viola, una grafica viola/rosa in stile rétro e cerchi neri per commemorare i 50 anni di produzione di moto da cross YZ.

Disponibili a partire da luglio 2023, i modelli YZ250 e YZ125 presentano una scocca in Icon Blue con nuova grafica. I modelli YZ250 e YZ125 edizione 50 anniversario sono disponibili in Anniversary White a partire da luglio 2023.

