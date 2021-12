Fantic debutterà alla Dakar 2022: Franco Picco sulle dune con la XEF Rally 450

Fantic Motor debutterà alla leggendaria Dakar con la nuovissima XEF Rally 450 portata in gara da Franco Picco. Il 66enne pilota che conta 27 partecipazioni al famoso Rally Raid si appresta alla sua 28a impresa in sella alla Fantic che debutta quindi alla impegnativa e selettiva maratona. Una sfida nuova che avrà come obiettivo prioritario lo sviluppo della moto sfruttando la grande esperienza tecnica ed agonistica del pilota.

La XEF 450 Rally è stata realizzata partendo dalla base della enduro XEF 450, sulla quale i tecnici sono intervenuti con nuove sovrastrutture e lavorando sulla ciclistica con dotazioni che comprendono sospensioni con setting specifico e reparto frenante dedicato. Tuttavia, i 30 litri di capacità del serbatoio sono tutti al centro della moto. Gli appassionati di fuoristrada dovranno attendere la seconda metà del 2022 per la versione standard della Fantic XEF 450 Rally. Sarà inoltre disponibile il kit Factory per la modifica pronto gara.

Per lo sviluppo definitivo della Fantic XEF 450 Rally conteranno molto le sensazioni e l’apporto di esperienza di Franco Picco: inossidabile protagonista dei più grandi rally-raid, il pilota che gode probabilmente del più lungo curriculum agonistico nelle gare tra le dune.

“Se, come annunciato dagli organizzatori, ci sarà tanta sabbia ci divertiremo molto. Lo scorso anno è stata dura sui lunghi tratti di pietre mosse: non si poteva spingere a manetta senza rischiare, ed erano messi a dura prova fisico e meccanica. Ci divertiremo e svilupperemo la moto: il primo obiettivo è portarla in fondo raccogliendo un bagaglio di buona esperienza, tenendo il passo giusto, mai troppo lento anche per non rischiare di finire tra auto e camion, e magari per toglierci anche qualche soddisfazione. Sarà comunque una gara molto ragionata, come in effetti è stata quella del 2021, ma stavolta credo sarà meno faticoso perché godrò di una buona assistenza e dormirò su una branda. Mi sono appassionato da subito a questa nuova impresa: mi ha dato uno stimolo forte la calorosa accoglienza in casa Fantic. Conosco Mariano Roman dall’epoca dei campi di motocross ed è stata immediata l’intesa per questo progetto. Abbiamo lavorato sulla moto in questi mesi, tenendola nascosta fino ad EICMA malgrado la grande curiosità di tutti. Mi è piaciuto lavorare al fianco dei tecnici e di tutti quelli che stanno dandosi da fare per lo sviluppo della XEF 450 Rally. Ho provato a lungo la moto e mi sono trovato molto bene: adesso è il momento di testarla tra le dune.”