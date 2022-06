Sì, è davvero possibile comprare la BMW Serie 7 in cui spararono a Tupac

Celebrity Cars Las Vegas ha messo in vendita su CarGurus la BMW Serie 7 750iL del 1996 sulla quale Tupac venne assassinato, alla cifra di ben 1.750.000 $, pari a circa 1.660.000 €.

E sembra che ci siano persone realmente interessate all’acquisto della vettura, dimostrando un certo cattivo gusto.

L’ultima auto di Tupac

Tupac Shakur è considerato uno dei rapper più famosi della storia, tra gli iniziatori del genere. Noto per i suoi comportamenti spesso fuori dai confini della legalità, con numerose accuse di abusi sessuali per le quali venne anche incarcerato, fu assassinato nel settembre 1996 proprio a bordo di questa vettura, che stava guidando dopo essere fuggito da una rissa al casinò MGM Grand Las Vegas, tra i più celebri della metropoli del Nevada. La rissa si rivelò essere un agguato, tanto che il rapper era inseguito da numerose autovetture.

Tornando alla BMW Serie 7, fu guidata anche dall’amico di Tupac, Suge Knight, e in origine noleggiata dalla Death Row Records. È la prima volta che la berlina “del delitto” viene messa in mostra, ma non la prima che viene rivenduta.

Come ci sono fior di collezionisti di supercar, così pare che soprattutto tra gli statunitensi ci siano numerosi appassionati di vetture magari non speciali coinvolte in eventi non particolarmente positivi, con quindi un senso del pudore ben diverso dal quello (si spera!) della maggior parte delle persone. La cosa non dovrebbe stupire, se consideriamo che di recente Kim Kardashian ha distrutto senza vergogna il vestito che Marilyn Monroe indossava la sera che ha cantato “Happy Birthday” all’allora presidente americano Kennedy.

Anche Celebrity Las Vegas sembra concordare con questo senso del pudore diverso, tanto che nella descrizione del prodotto il fatto che le superfici interne siano in pelle viene prima del fatto infelice per cui è diventata famosa, e per cui ha un prezzo così folle.

