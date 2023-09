Questo camion fa 10.000 km all’anno senza spendere un euro

Immaginate un mezzo che possa percorrere fino a 10.000 km all’anno senza spendere un solo euro. Un sogno per tutti, che potrebbe diventare realtà per qualcuno. La crescente consapevolezza dell’importanza dell’energia sostenibile sta spingendo infatti l’industria a cercare soluzioni innovative per ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale. Un nuovo progetto di collaborazione tra il mondo accademico e l’industria prevede lo sviluppo di pannelli solari leggeri per raccogliere energia naturale dalle superfici dei camion esposte al sole, al fine di diminuire i costi operativi, le emissioni e promuovere un sistema di trasporti più sostenibile.

Energia dal sole per il trasporto merci

In Svezia stanno analizzando il potenziale di cattura dell’energia solare, la riduzione delle emissioni di carbonio e l’interazione dei camion ibridi riconfigurati con la rete elettrica attraverso la ricarica bidirezionale. L’obiettivo è quello di ridurre in modo olistico l’impatto climatico del trasporto su strada.

Il camion ibrido sperimentale iniziale, con una potenza di 560 cavalli, è dotato di un rimorchio da 18 metri coperto da 100 metri quadrati di pannelli solari, che gli conferiscono una superficie solare equivalente a quella di una casa media equipaggiata con pannelli da 13,2 kw-picco di potenza.

Questo camion utilizza nuove celle solari tandem leggere, basate su una combinazione delle celle solari di Midsummer e nuove celle solari a perovskite. In condizioni operative in Svezia, il camion genera circa 8.000 kWh di energia solare all’anno. Le batterie del camion hanno una capacità di 300 kWh, di cui 100 kWh sono presenti sul camion e 200 kWh sul rimorchio.

Fino a 10.000 km l’anno gratis

Nonostante la Svezia possa sperimentare un minor apporto di energia solare a causa della sua posizione geografica e delle condizioni climatiche, l’energia solare catturata dal camion offre un’autonomia annuale fino a 5.000 km.

I Paesi con un maggiore numero di ore di sole, come ad esempio l’Italia, possono aspettarsi ovviamente un apporto più abbondante di energia solare. E non si tratta di poca cosa, dato che i ricercatori prevedono un contributo energetico doppio per i Paesi vicini all’equatore. In pratica, i camion operanti in zone con abbondante energia solare a disposizione potranno beneficiare di ulteriori 10.000 km di guida gratuita.

L’unione fa la forza

Il camion a energia solare è il risultato di un progetto di ricerca una collaborazione di ricerca tra l’Università di Uppsala, Eksjö Maskin & Truck, Midsummer, Ernsts Express, Dalakraft e Scania finanziato in parte dall’agenzia svedese per l’innovazione, Vinnova.

Uno sforzo congiunto tra mondo accademico e settore industriale dimostra come l’innovazione possa contribuire a trasformare l’industria dei trasporti, riducendo l’impatto ambientale e creando soluzioni più sostenibili per il futuro.

L’energia solare rappresenta una risorsa inesauribile che può essere sfruttata per migliorare l’efficienza dei trasporti stradali. Il progetto svedese di camion ibrido a energia solare dimostra il potenziale di questa tecnologia nell’affrontare le sfide dell’industria dei trasporti. Con una maggiore adozione di soluzioni simili, possiamo aspirare a un futuro in cui anche i camion siano più sostenibili, efficienti ed ecologici.

—–

