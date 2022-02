Dove e come parcheggiare il monopattino elettrico secondo la nuova normativa grazie alla tecnologia Parking Assistant di Voi.

Parcheggiare bene il monopattino elettrico è importante alla luce delle nuove regole del Codice della Strada. C’è da ricordare infatti che dallo scorso novembre i monopattini non possono più sostare sui marciapiedi ma solo nelle apposite aree dedicate.

Voi Technology ha lanciato a Milano la funzione Parking Assistant proprio per aiutare gli utenti ad imparare in maniera pratica le nuove normative.

Come funziona il Parking Assistant?

Vediamo come funziona il sistema, che prevede l’utilizzo della fotocamera dello smartphone.

● All’utente è richiesto di effettuare una fotografia di come ha parcheggiato il monopattino elettrico;

● Ogni fotografia viene analizzata da un esperto del parcheggio.

● Se il parcheggio risulta conforme alle nuove regole, l’utente continuerà normalmente l’utilizzo del servizio in sharing di Voi Technology.

● Se il parcheggio non dovesse risultare conforme alle norme, l’utente riceverà una mail contenente una breve guida di come si parcheggia in modo corretto il monopattino con una nota che, al terzo parcheggio sbagliato, riceverà una sanzione pecuniaria.

● Al terzo parcheggio non conforme, l’utente sarà sanzionato con una detrazione di 5 € dalla propria carta di credito.

C’è da dire che ogni nuovo utente Voi è incentivato a seguire e terminare il corso di sicurezza stradale, che include anche un capitolo sulle regole del buon parcheggio, ricevendo un credito di 5 € a corso completato.

Voi ci tiene a far sapere che il Parking Assistant si è dimostrato efficace anche con gli utenti più distratti: dopo l’invio della prima email solo il 4% degli utenti ha continuato a parcheggiare il monopattino elettrico in modo scorretto e dopo l’invio del secondo avviso solo il 3% è stato sanzionato. In questo modo l’utilizzo di Parking Assistant in 3 mesi ha migliorato le performance di parcheggio dell’utenza milanese del 15,7%, passando dal 70% all’81% di parcheggi in regola.

Come parcheggiare il monopattino secondo le nuove norme del Codice della Strada

Ed ecco le regole base per parcheggiare il monopattino elettrico senza incorrere in problemi e soprattutto

1. E’ sempre vietato parcheggiare il monopattino elettrico sul marciapiede. Anche parcheggiare vicino al muro di un edificio, o di una porta di accesso di una casa o di un negozio, è passibile di sanzioni da parte della Polizia.

2. È sempre consentito il parcheggio del monopattino nelle rastrelliere e nelle aree di sosta di biciclette e/o motorini.

3. In ogni caso, è regola di buon senso assicurarsi di non creare intralcio ai pedoni e di non bloccare mai strade e attraversamenti pedonali, punti di accesso ad abitazioni, negozi o passi carrabili e fermate del trasporto pubblico.

4. Seguendo la mappa dell’app di Voi, le aree segnate in blu e in verde indicano dove è possibile parcheggiare.

5. È buona prassi usare sempre il cavalletto, per lasciare il monopattino dritto e quindi non d’intralcio per gli altri pedoni, in particolare per passeggini e sedie a rotelle.

A proposito del corretto utilizzo del cavalletto, Voi Technology è stato il primo operatore ad aver introdotto in Italia il modello di monopattino Voiager 4 che, per primo, ha reso disponibile contemporaneamente il doppio cavalletto per una maggiore stabilità del veicolo una volta parcheggiato. Sono presenti anche le frecce direzionali anteriori e posteriori per una migliore comunicazione fra utenti del monopattino e gli altri attori della strada.

La funzione Parking Assistant va ad integrare un altro servizio di educazione stradale, completamente gratuito, programmato e sviluppato internamente da Voi Technology: RideLikeVoila, la prima ed unica scuola per la sicurezza stradale digitale certificata da Vias Institute, il centro di ricerca euro-belga per la sicurezza stradale.

