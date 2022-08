Estrima Birò Castagna Milano: la storica carrozzeria italiana nata a Milano nel 1849, riconosciuta come simbolo dell’artigianalità del lusso made in Italy, ha presentato a Portofino i loro primi modelli unici di Birò.

Due modelli unici di Birò ispirati a due località italiane famose in tutto il mondo: il Lido di Venezia e il Golfo di Portofino. Il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote è la soluzione ideale per percorrere in sicurezza le strade del Lido e le strette salite di Portofino.

Dotato di un pratico scomparto bagagli valorizzato da un rivestimento in legno di mogano e teak, è adatto per lo shopping e il trasporto delle merende dalla casa alla barca. Il look ottenuto si sposa perfettamente con il contesto: non più veicolo ma perfetto tender per un’estate glamour.

Le one-off presentate traggono colori e tratti distintivi dalle due perle del mare, ricostruendo nel design e nei dettagli l’atmosfera della laguna veneziana e la luce del Tigullio. Evocando modi e luoghi così diversi, nascono due veicoli di forte identità che diverranno esempio per i clienti che vorranno immaginare e costruire la loro vettura direttamente in Atelier o virtualmente a distanza.

Questo è il primo esempio di come funziona il Servizio Fuoriserie con Castagna Milano, che permetterà ai clienti Birò l’esperienza della creazione di autentiche versioni uniche. Non un semplice programma con cui personalizzare il proprio esemplare, ma un confronto coordinato in grado di coinvolgere l’appassionato in un progetto dal quale non nascerà solo la personalizzazione, ma il ricordo di un’esperienza nuova da raccontare agli amici.

“Birò è un modo intelligente di spostarsi non solo nel contesto cittadino: grazie alle nuove versioni, l’uso potrà essere plein-air in estate al mare, in una simpatica edizione ecologica SUV integrale capace di fare il verso alle omologhe ma roboanti e gigantesche durante l’inverno in montagna. Castagna Milano lavora in tutti quei contesti dove la personalizzazione del prodotto è necessaria.

